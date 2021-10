Nel testo di Kandinsky di Don Joe troviamo frustrazione e poesia, con il riferimento eccellente al pittore russo Wassily Kandinsky al quale viene attribuita l’origine della corrente astrattista. Con la voce di Ernia e Rose Villain, infatti, il ritornello recita: “Mi hai ridotto come un Kandinsky” per sottolineare il senso di smarrimento e astrattezza che si prova dopo una grande delusione.

Per questo brano, singolo estratto dal quarto album solista Milano Soprano (2021), il rapper e produttore Don Joe ha attinto dal grande classico house Free di Ultra Naté, hit del 1997 della quale l’ex Club Dogo ha campionato l’arpeggio di chitarre. Su questo singolo Don Joe si dice orgoglioso: “La poesia nei versi scritti da Ernia e la magia della voce di Rose Villain sono un match perfetto su questa strumentale”.

Il resto si consuma negli autotune che sono un marchio di fabbrica del mondo urban, percussioni elettroniche timide che accostano Kandinsky alle ballad e una forte presenza del basso sintetico che conferisce profondità a un’atmosfera già tesa, scelta per contestualizzare l’arrangiamento in un mood malinconico e sofferto.

Il testo di Kandinsky di Don Joe, infatti, si apre senza equivoci: “È finita così, era un lunedì”, canta Rose Villain nel ritornello. Le strofe sono affidate a Ernia, che recentemente ha collaborato con Carl Brave e Sfera Ebbasta nel singolo Di Notte incluso nella versione Ascendente Milano di Gemelli (2020), il suo terzo disco in studio.

Ancora, nel testo c’è la presa di coscienza: “Bella la vista quando stai al culmine, ma impari presto a fare il parafulmine”, e non manca una riflessione sul futuro: “Mi ameranno quando avrò due metri di terra sul petto”. Kandinsky di Don Joe feat. Ernia e Rose Villain è tutto questo: un racconto della malinconia che si trascina su una base tipicamente urban, una ballad contemporanea su una relazione finita.

[Ritornello: Rose Villain]

È finita così

Era un lunedì

Ora vedo gli squali nel whisky

Mi hai ridotto come un Kandinsky

Mais oui (Mais oui)

Me ne vado da qui (Me ne vado da qui)

Ma le strade mi sembrano tristi

Mi hai ridotto come un Kandinsky

[Strofa 1: Ernia]

Una voce narrante che mi descrive

Parla della mia fine

Sentimenti scuri tipo para e affini

Si mischiano coi tagli, sì, paraffina

E facendo le scale vengono i dubbi

Ogni scalino mi è giudice

Bella la vista quando stai al culmine

Ma impari presto a fare il parafulmine

Sulla mia tomba fiori di ciliegio

Diranno: “Una vita così è un privilegio

Per averla chissà a chi ha fatto sfregio”

Ma al posto mio farebbero di peggio

Non mi correggo

Quindi vivrò per sempre in un testo, un decreto regio

Pure se odiano adesso

Poi mi ameranno quando avrò due metri di terra sul petto

[Ritornello: Rose Villain]

È finita così (È finita così)

Era un lunedì (Era un lunedì)

Ora vedo gli squali nel whisky

Mi hai ridotto come un Kandinsky

Mais oui (Mais oui)

Me ne vado da qui (Me ne vado da qui)

Ma le strade mi sembrano tristi

Mi hai ridotto come un Kandinsky

[Strofa 2: Rose Villain]

Guardo il soffitto, conosco tutti i suoi dettagli (Uoh)

E più mi ci specchio più nelle sue crepe rivedo i miei sbagli

Non c’è gravità

Fluttuo insieme ai miei ricordi e problemi

Farlo in fretta su una Benz a Miami

Ora ho fretta e prendo benzo per frenare i pensieri

And if I die al funerale metti Nevermind

Come fai? Non ci credo che non mi pensi mai, mai (Mai, mai, mai, mai)

Se poi ti ascolti solo la mia song su Spotify (Su Spotify)

[Ritornello: Rose Villain]

È finita così

Era un lunedì

Ora vedo gli squali nel whisky

Mi hai ridotto come un Kandinsky

Mais oui

Me ne vado da qui

Ma le strade mi sembrano tristi

Mi hai ridotto come un Kandinsky

[Bridge: Rose Villain, Rose Villain & Ernia]

Non imparerò mai

Baby, perché ci sbatto la testa?

Qui le lancette segnano la fine sul Panerai

Appesi a una roccia nella tempesta

Aspettando l’onda

[Ritornello: Rose Villain & Ernia, Rose Villain]

È finita così (È finita così)

Era un lunedì (Era un lunedì)

Ora vedo gli squali nel whisky

Mi hai ridotto come un Kandinsky

Mais oui (Mais oui)

Me ne vado da qui (Me ne vado da qui)

Ma le strade mi sembrano tristi

Mi hai ridotto come un Kandinsky