Sono state annunciate le nuove date di Ernia nel 2022, dopo il posticipo del Gemelli Tour. I concerti, inizialmente programmati per questo periodo, non potranno tenersi come da calendario già annunciato. A causa del perdurare dell’emergenza pandemica, slittano tutti gli eventi di Ernia.

Le nuove date di Ernia nel 2022 sono però già note e i biglietti rimarranno validi per accedere ai rispettivi nuovi appuntamenti.

A causa del perdurare delle limitazioni relative alle capienze degli eventi, il Gemelli Tour di Ernia viene oggi riprogrammato al periodo estivo.

Era originariamente previsto tra febbraio e aprile 2022 ma tutte le tappe slittano. Il tour è riprogrammato al periodo estivo. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date ed è possibile chiedere il rimborso entro e non oltre il 18 marzo 2022 al link https://www.rimborso.info/, o rivolgendosi alla biglietteria / al servizio di prevendita presso cui è stato acquistato il biglietto.

Data la capienza aumentata delle venue estive e delle arene all’aperto, inoltre, riaprono da oggi le prevendite per tutte le date qui annunciate, anche per quelle originariamente sold-out nel tour invernale.

Due i concerti in attesa di nuova data: quello in programma a Nonantola per il 19 marzo e quello in programma a Napoli per il 24 marzo. Seguiranno comunicazioni.

Le nuove date di Ernia nel 2022

29 GIUGNO 2022 PADOVA, ARENA LIVE GEOX (recupero di 2 APRILE 2022 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX)

30 GIUGNO 2022 FIRENZE, ANFITEATRO DELLE CASCINE (recupero di 18 MARZO 2022 FIRENZE, VIPER THEATRE)

1 LUGLIO 2022 ROMA, ROCK IN ROMA (recupero di 8 E 9 APRILE 2022 ROMA, ORION CLUB)

10 LUGLIO 2022 TORINO, FLOWERS FESTIVAL (recupero di 12 MARZO 2022 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA)

27 AGOSTO 2022 SENIGALLIA (AN), MAMAMIA ESTIVO– (recupero di 26 marzo SENIGALLIA (AN), MAMAMIA)

6 SETTEMBRE 2022 MILANO, CARROPONTE (recupero di 26 E 27 FEBBRAIO 2022 MILANO, FABRIQUE)

7 SETTEMBRE 2022 MILANO, CARROPONTE (recupero di 21 E 22 APRILE 2022 MILANO, FABRIQUE)

NONANTOLA (MO), VOX CLUB, 19 MARZO 2022 (in attesa di nuova data)

NAPOLI, CASA DELLA MUSICA, 24 MARZO 2022 (in attesa di nuova data)