Gli eccessi alimentari delle feste natalizie da poco trascorse ci portano a valutare le migliori bilance smart con le quali provare a tornare in forma. Questi strumenti digitali sono particolarmente utili per una serie di motivi: intanto, forniscono molte più informazioni rispetto al solo dato del peso e poi si collegano allo smartphone, permettendoci di tenere sempre sotto controllo ogni aspetto della propria salute. Per acquistare un dispositivo di questo tipo, la spesa da affrontare è solo di qualche decina di euro, dunque abbastanza conveniente.

Bilancia KNOCKY

La bilancia Knocky misura peso corporeo, BMI, grasso corporeo, grasso viscerale, idratazione, età corporea, proteine, massa ossea, grasso sottocutaneo, metabolismo, costituzione, massa muscolare, peso forma. L’apposita app scaricabile dall’App Store di Apple e da Google Play Store per Android fornisce informazioni dettagliate sulla propria salute dunque. Il dispositivo non funziona a pile ma ha una batteria che si ricarica via porta USB. Il suo costo attuale è di circa 28 euro.



Bilancia Vitafit

Tra le migliori bilance smart su cui fare affidamento in questo momento c’è anche quella Vitafit. L’app omonima scaricabile sul Play Store e sull’App Store di Apple è molto facile e intuitiva. Tutti i dati relativi alla persona potranno essere sincronizzati su Health, Fitbit e Google Fit. Tra i punti di forza di questa soluzione c’è la possibilità di ottenere 13 diverse misurazioni della composizione corporea e c’è anche la modalità gravidanza per una migliore registrazione dei dati relativi alla massa corporea quando si è in attesa. Il costo attuale di questa soluzione è di circa 30 euro.

Bilancia Xiaomi

La soluzione Xiaomi tra le migliori bilance smart del momento è quella denominata Body Composition Scale 2, non certo fresca di lancio ma un’ottima soluzione per tenere sotto controllo la propria salute. Ci sono 13 tipi di informazioni garantite dal dispositivo: oltre al peso corporeo, l’IMC (Body Mass Index o Indice di Massa Corporea) ma anche i valori di massa muscolare, ossea, l’idratazione del corpo e molto altro ancora. La bilancia in questione consente di registrate i progressi ottenuti da ben 16 profili utente. Il costo del prodotto è di circa 33 euro.

Bilancia RENPHO

Tra le migliori bilance smart di questo momento c’è anche quella RENPHO. Come nella maggior parte dei modelli precedenti, anche per questo la tipologia di dati registrati sono 13 tra cui peso, BMI, grasso corporeo, peso magra, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, massa muscolare e ossea, proteine, BMR ed età metabolica.Tutti i progressi maturari per il proprio benessere fisico sono registrabili per un numero illimitato di account sull’app di riferimento e questo è senz’altro un enorme punto a favore di questo dispositivo. Il costo attuale del prodotto è di circa 33 euro.

Bilancia Withings

L’ultima tra le migliori bilance smart di questa guida è la Withings Body+. Il brand è di fatto quello che ha diffuso per primo maggiormente questo tipo di prodotto e dunque vanta una comprovata esperienza nel settore. Esattamente come i modelli precedenti, la presente soluzione fornisce tutti gli indicatori della salute già menzionati ma lo fa ad un livello di precisione maggiore e su prodotti dall’elegante design. Il numero di dati registrabili vale per 8 utenti e la soluzione è la più costosa di tutte, con spesa che si aggira intorno agli 80 euro.