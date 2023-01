Silver ha deciso di riemergere pubblicamente quando è convinto di ciò che musicalmente propone. E ha ragione. Ha appena pubblicato un brano, che è un monito, “I bambini ci guardano sempre” in un periodo storico in cui i bambini sono quelli più penalizzati dalle misure di chiusura e hanno sofferto soprattutto l’impossibilità di giocare, abbracciarsi, toccarsi. Anche il lirico video è davvero bello. Ne ho approfittato per collegarmi con lui nella diretta We Have a Dream del martedì sera, per farmi mostrare e commentare anche i due precedenti lavori: “Led me fall in love” del 2018 e “Power of love” del 2020.

Goditi il video con la conversazione con Silver e i suoi tre videoclip.

Ecco una sua biografia:

Silvio Barbieri, in arte Silver, coltiva fin da bambino la sua passione per la musica; le prime esperienze con il canto risalgono, infatti, all’infanzia quando vince, per tre anni consecutivi, il primo premio della rassegna canora della sua città. Illuminante nel corso del tempo si rivela l’incontro con la musica dei Beatles e di Bob Dylan. Al canto aggiunge la chitarra e fonda i The Sunshine, la sua prima band, con cui consegue alcuni importanti riconoscimenti: nel 2007 vince il primo premio al Concorso Nazionale Città di Crema (conferitogli da Elio e le Storie Tese); secondo premio e best artist al concorso per bands Hollywood Music Lab, presso la discoteca Hollywood di Milano; nel 2008 i The Sunshine, freschi di Ep inedito, arrivano alla finalissima del Festival Nazionale di S. Vincent. Dal 2009 Silver prosegue la propria carriera da solista, è inoltre Veejay, Giornalista pubblicista e autore televisivo, soprattutto di programmi musicali.

Nel 2009 Silver entra in X-Factor, il talent di RaiDue, con approvazione unanime da parte dei giudici (Morgan, Mara Maionchi, Claudia Mori); arriva in semifinale e si aggiudica il 4° posto.

Nel 2010 partecipa alla realizzazione della colonna sonora di HOP, il film diretto da Tim Hill (con le voci di Francesco Facchinetti e Luca Argentero nella versione italiana).

A giugno 2013 inizia l’esperienza di conduzione di un programma TV, Silverpool, di cui è anche autore, che va in onda su C-100, Network C-You.tv.

Ad Ottobre 2014 è nel cast di Domenica In su RaiUno, dove partecipa, in coppia con Mal, alla kermesse canora Ancora Volare, arrivando in finale.

Nel 2015 partecipa al programma La vita in diretta (RaiUno), in coppia con Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, per un mini live in diretta.

Nel 2016 partecipa a X-Factor Romania, dove passa il turno con 4 sì dei giudici, inoltre, in qualità di ospite musicale, partecipa alla trasmissione Lampi di Futuro, in onda su RSI (Tv Nazionale Svizzera), in compagnia di Eugenio Finardi e Bastian Baker con i quali esegue live anche la canzone di chiusura.

Si diletta come Chef per un giorno partecipando, sempre in qualità di ospite, alla trasmissione di cucina in onda su Alice Tv.

Conduce, in qualità di VeeJay e autore, Arrivano i Nostri (stagione 2018), in onda su Vuemme (insieme a Andrea La Greca e Mara Bosisio).

Prende parte, in qualità di ospite musicale unico, ad una puntata di Ce la posso fare (2017), programma per ragazzi in onda su RSI (Tv Nazionale Svizzera), con un’intervista dedicata ed alcune esibizioni live di brani del suo album.

LIVE ED EVENTI

La carriera musicale di Silver ha inizio sui palchi di club, pub e locali di musica dal vivo, inizialmente nella formazione dei The Sunshine (la sua prima band) e, successivamente, accompagnato dalla Silver Band o in versione Acoustic One Man Show. Dopo la partecipazione al programma televisivo X-Factor partecipa a manifestazioni e iniziative di rilievo nazionale, tra le quali spiccano: il duetto con Morgan del 2010 Live per Piano e Voce; la partecipazione a Friends For Haiti presentato da Simona Ventura; nell’estate è testimonial per la linea di abbigliamento Datch-Puebla. Partecipa, inoltre, al concerto di Capodanno 2011 La Musica Batte Solo In Piazza Maggiore a Bologna, presentato da Francesco Facchinetti; prende parte a numerose iniziative di carattere benefico: come terzino sinistro gioca svariate partite nelle fila della Nazionale Cantanti. Nel luglio 2012 è tra i promotori della serata Emilia nel cuore, tenutasi a Brescia a favore dell’Emilia, colpita dal sisma pochi mesi prima, realizzando il brano La terra trema, i cui proventi sono devoluti alla stessa associazione beneficiaria dell’evento, Emilia Lìvet. Partecipa inoltre a numerosi live, tra cui si ricordano Progetto Amore (2013), Agosto con noi (2013).

Nei primi mesi del 2014, inizia la collaborazione artistica con Roberto Casini, al contempo numerosi eventi lo vedono ancora partecipe in eventi di carattere benefico; si ricordano Una notte di Stelle, presentato da Lorella Cuccarini e Red Ronnie (con Tony Bungaro, Andy Fluon, Gianni Fantoni ed altri artisti); Mariano ci sta a cuore presentato da Francesco Facchinetti, mentre continuano le presenze a diverse partite benefiche con la Nazionale Cantanti. Nel novembre 2014 Silver è protagonista, con Roberta Bonanno e Dalise, dello spettacolo The Voice of Talent, in cui si esibisce al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con l’Orchestra Sinfonica della città, diretta dal Maestro Silvio Fantozzi. Nel 2015 è ospite di eventi prestigiosi come Cento – Carnevale d’Europa, FIM di Genova e nuovamente a Progetto Amore, evento ideato da Paolo Meneguzzi, in Svizzera; inoltre, si esibisce all’Ariston di Sanremo per il Sanremo Beatles’ Summer Festival. E’ spesso ospite al Barone Rosso e alla storica trasmissione Roxy Bar di Red Ronnie. Nel 2019-20 prosegue il lavoro in studio per la realizzazione del nuovo album, parallelamente al tour che lo vede, tra l’altro, a fianco di Andy “Bluvertigo” Fluon & The White Dukes in alcune tappe del David Bowie Show.

DISCOGRAFIA

SE MI FREGHI UN RESPIRO (2011) – (prodotto da Paolo Battaglino), seguito dal relativo video per la regia di Ludovico Galletti e Sami Schinaia.

LA TERRA TREMA (2012) – realizzato in occasione del terremoto in Emilia Romagna; i proventi sono devoluti all’associazione Emilia Lìvet per la ricostruzione degli ambienti didattici nei territori colpiti dal sisma.

TRE GOCCE (2013) – (prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi per l’etichetta Around the Music di Massimo Scolari), accompagnata dal videoclip per la regia di Stefano Bertelli.

ORA TOCCA A ME (2014) – (prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi e Paolo Petrini).

QUESTO AMORE (2015) – (prodotto da Paolo Battaglino per l’etichetta Vip Management), uscito il 19 giugno nei digital stores e presentato in anteprima a Progetto Amore in Svizzera (il videoclip, del regista Paolo Mantero, include la performance artistica di body painting del Maestro Gino Rodella).

ESCO TUTTI I GIORNI (2016) – (prodotto da Paolo Battaglino, etichetta Latlantide), presentato in anteprima a Cento Carnevale D’Europa il 31 gennaio, insieme al video girato a Cento (Fe) nel Giardino del Gigante per la regia di Francesco e Marco Dardari.

SILVER (ALBUM 2016) – Pubblicato il 13 maggio e disponibile in tutti gli stores digitali e negozi (distribuzione Edel, etichetta Latlantide); nella prima settimana di permanenza in classifica iTunes raggiunge ben due volte la top ten.

TUTTO DIVERSO (2016) – (prodotto da Paolo Battaglino, etichetta Latlantide), seguito dal videoclip girato in una incantevole villa a Sirmione, sul Lago di Garda, per la regia di Livio Di Miceli.

LET ME FALL IN LOVE (2018) – il primo in inglese nella sua carriera solista, nato dalla collaborazione artistica con Fabio D’Amato e prodotto da Latlantide/Abacusweb. Il brano riscuote grandi consensi a livello radiofonico, di critica e di pubblico; lo stesso video (girato a Goro per la regia di Marco Cavalli e Alberto Pasi) supera in pochi mesi le 800 mila views su YouTube.

POWER OF LOVE (2020) – (pubblicato dall’etichetta GNE records e prodotto da Giancarlo Prandelli), fu presentato in concorso a Sanremo Giovani 2018-19, si classifica tra i 66 finalisti. Per la realizzazione del videoclip, ideato e sviluppato in collaborazione con Abacusweb, si è chiesto ai fans, amici e colleghi, di inviare un video che immortalasse l’evento per loro più significativo post lockdown: il primo momento in cui si è tornati ad abbracciare una persona cara o a fare qualcosa che era mancato. Il risultato è un videoclip molto originale ed emozionante; alcune scene sono state girate a Bologna, per la regia di Riccardo Sarti in collaborazione con Carlo Montanari (direzione artistica).

Links

https://silverofficial.it/

https://www.facebook.com/SilvioSilverBarbieri

https://www.youtube.com/TheSilverOfficial

https://www.instagram.com/silver.official/

https://twitter.com/silverofficial

https://open.spotify.com/artist/7claemEnJ9xCXku38UbcJ3

www.redronnie.tv

