Per il concerto al Forum di Assago si spendono al massimo 85 euro ma ben diversi sono i prezzi per quanto riguarda il tour nei teatri ed è polemica sui prezzi dei biglietti per Giorgia. Complici le location notevolmente ristrette, che rendono lo spettacolo più intimo e appannaggio di pochi, anche i prezzi si adeguano all’élite e vengono reputati decisamente eccessivi da molti.

Per assistere ad un concerto di Giorgia in teatro si spendono fino a 150 euro per un solo posto in platea (oppure nel palco reale) e ci sono anche posti che consentono il “solo ascolto”, senza garantire la visione del concerto, come nel caso dell’evento al Teatro San Carlo di Napoli. Qui si tocca il prezzo massimo per un posto nel settore della platea, in vendita a 150 euro. Altrove la situazione è leggermente meglio: si spendono “solo” 100 euro per un posto in platea.

Il Teatro San Carlo di Napoli è quello che offre anche posti di solo ascolto, in vendita al prezzo di 79 euro, questo il denaro pagato per NON vedere il concerto di Giorgia ma ascoltarlo solamente, pur essendo presenti in teatro.

I prezzi eccessivi innescano polemiche in rete, che anticipano la partecipazione di Giorgia a Sanremo e che potrebbero portare a nulla di buono, influenzando negativamente le votazioni del pubblico.

Oltretutto, ciò si verifica proprio nel momento in cui il settore del live prova a risollevare le proprie sorti dopo due anni di stop causati dal Covid-19. La voglia di tornare ad emozionarsi nei teatri, per seguire gli show dei propri artisti preferiti, è tanta ma i prezzi risultano proibitivi per molti. Considerando, oltretutto, che nessuno acquisterebbe un solo biglietto ma almeno due, per sé e per un accompagnatore.

Ai fan di Giorgia, allora, non resta che recarsi nei palazzetti dello sport, per acquistare biglietti a prezzi leggermente più abbordabili.