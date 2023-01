Adidas evidentemente non crede alla scaramanzia. Nonostante il 17 sia considerato un numero infausto, l’Adidas ha scelto proprio il giorno 17 gennaio per presentare ufficialmente la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio. La Federazione, dopo molti anni di collaborazione e la vittoria di Euro 2020, ha deciso d’interrompere la collaborazione con Puma. Il nuovo fornitore del materiale sportivo per gli Azzurri è diventato la concorrente Adidas.

Le nuove magliette Adidas saranno in dotazione non soltanto alla Nazionale maggiore ma anche alle formazioni giovanili, di calcio femminile e di tutto la galassia pallonara. L’ Adidas ha orchestrato una massiccia campagna di comunicazione per lanciare il suo nuovo prodotto descrivendone nel dettaglio le caratteristiche (leggi di più).

Adidas per superare la concorrenza di Puma, le due aziende sono state fondate da due fratelli in eterna competizione imprenditoriale e familiare, ha deciso di ispirarsi al marmo. Adidas lo considera un simbolo della bellezza italiana nel mondo per il suo carattere naturale ed il richiamo alla perfezione estetica classica. L’auspicio dei tifosi è che le nuove maglie Adidas aprano anche una nuova stagione per gli Azzurri. Bruciano ancora le due eliminazioni consecutive dai Mondiali di calcio nonostante la grande gioia per la conquista dell’Europeo 2022.

Toccherà ai selezionati del commissario Tecnico Roberto Mancini onorare le nuove maglie Adidas che saranno inconfondibili grazie ai tre bordini bianchi sulle spalle, elemento tipico del logo aziendale. Intanto sul web comincia a montare la polemica sulle nuove maglie. Alcuni avrebbero preferito maggiore sobrietà e tradizione, altri apprezzano la modernità del design. Anche sulla sfumatura d’azzurro ci sono coloro che hanno da ridire. Polemiche cromatiche ed estetiche destinate a fugarsi quando la nuova maglietta Adidas “scenderà” in campo per le nuove sfide. A quel punto ai tifosi interesserà solo la vittoria e le maglie Adidas diventeranno soltanto un utile dettaglio.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport e Tecnologie, Musica e spettacoli, Serie TV e cinema, Trend e tecnologie (leggi di più).