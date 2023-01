Nelle più belle canzoni dei Black Eyed Peas c’è tutta la potenza dell’alternative hip hop che ha cambiato per sempre la scena internazionale dei primi anni 2000. Tormentoni, ballate, power pop, singoli di successo che ancora oggi occupano un posto d’onore nelle playlist di tutto il mondo: questi sono i Black Eyed Peas, nati a Los Angeles nel 1995 e sempre sulla cresta dell’onda grazie a Shut Up, I Gotta Feeling e tanto altro.

Where Is The Love? (2003)

Where Is The Love sigla l’ingresso di Fergie nella formazione, ed è una bomba radiofonica con la partecipazione straordinaria di Justin Timberlake. Nel testo i Black Eyed Peas espongono un manifesto contro guerra e intolleranza sotto la forma di una telefonata a Dio al quale chiedono spiegazioni.

Elephunk Audio CD – Audiobook

Universal (Publisher)

Shut Up (2003)

Shut Up proviene da quella fucina di successi che è Elephunk (2003), un pezzo radiofonico con un ritornello che ricorre ancora oggi: “Shut up, just shut up, shut up”, il racconto di un corteggiamento fallimentare visto con gli occhi di una ragazza.

Let’s Get It Started (2004)

Non ha bisogno di presentazioni: Let’s Get It Started è ancoa oggi attualissima, utilizzata in tantissimi spot e inserita in tante colonne sonore, è uno dei più grandi successi dei Black Eyed Peas.

Don’t Phunk With My Heart (2005)

Un dance pop di tutto rispetto: Don’t Punk With My Heart è estratto da Monkey Business e colpisce, oltre per il ritmo, per il gioco di parole del titolo. Don’t Phunk With My Heart nasconde un messaggio più diretto: “Don’t f**k with my heart”. Nonostante ciò, alcune radio americane hanno scelto di trasmettere la versione modificata con il titolo Don’t Mess With My Heart.

I Gotta Feeling (2006)

Tra le più belle canzoni dei Black Eyed Peas non può mancare I Gotta Feeling, prodotta da David Guetta e perfetta per partecipare ad una festa.

Offerta The E.N.D. 1 - Boom boom pow

2 - Rock that body

Continua a leggere su optimagazine.com