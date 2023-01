Il 17 gennaio si celebra la Giornata mondiale della pizza, una ricorrenza per rendere omaggio a uno dei cibi più rappresentativi della cucina italiana, famosa in tutto il mondo.

Nata come piatto povero, fatta con ingredienti semplici e facilmente reperibili, la pizza è diventata, soprattutto negli ultimi anni, ambasciatrice del made in Italy, arrivando nei ristoranti stellati e nei menu di cibo gourmet.



Al di là dell’indubbio gusto della pizza, in tanti decidono di eliminarla dalla propria dieta perché la ritengono troppo ricca di calorie e, dunque, poco confacente con un regime alimentare restrittivo. In realtà la pizza è un alimento equilibrato, fatto con ingredienti leggeri, freschi e in grado di fornire il giusto apporto di nutrienti al nostro organismo. Ovviamente il discorso non vale per le pizze super condite e si limita alla margherita, preparata con una lievitazione lunga e lenta e utilizzando prodotti genuini.

Ecco ora 5 motivi per non rinunciare a una bella pizza margherita.