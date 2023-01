Spalletti attende Allegri al Diego Armando Maradona. La super sfida Napoli-Juventus avrà comunque un importante peso specifico nella stagione dei due club attualmente battistrada in Serie A. La vittoria del Napoli permetterebbe agli uomini di Spalletti di scavare un solco di dieci punti ( undici considerando la vittoria nello scontro diretto) rispetto ai rivali. Il successo di Allegri porterebbe la Juventus a meno quattro dalla formazione di Spalletti. Un pareggio manterrebbe le distanze attuali inalterate ma con tante partite ancora da giocare.

Con il trascorrere delle ore sale la tensione dialettica tra Spalletti ed Allegri che hanno in scena una sottile guerra psicologica. Da Vinovo Allegri riconferma il Napoli assoluto favorito nel pronostico per la vittoria dello Scudetto. A Castelvolturno Spalletti esorta il rivale toscano a non nascondersi dopo i tanti soldi spesi dal club per vincere il tricolore (leggi di più)

Una vigilia pepata dunque tra Spalletti ed Allegri che stasera in campo guideranno le due squadre dal miglior rendimento in Serie A. Il Napoli è stato protagonista strepitoso in Italia ed in Europa nella prima parte della stagione. Fino alla sosta mondiale, gli uomini di Spalletti sono stati un rullo compressore formidabile. La ripresa è stata alquanto incerta con la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Ma il successo di Marassi ha subito riportato in pista gli azzurri di Spalletti.

La Juventus , al contrario del Napoli, è partita malissimo tanto in Serie A quanto in Champions dove ha conosciuto l’onta dell’umiliazione. Dopo lo choc europeo però Allegri ed i suoi hanno cambiato registro infilando otto vittorie consecutive senza subire neanche una rete.

Il confronto del Diego Armando Maradona è pertanto un crocevia essenziale della stagione di entrambe le contendenti. Ed è impossibile stabilire chi tra Spalletti ed Allegri hanno più da vincere o perdere in questo incrocio. Di sicuro l’albo d’oro di Allegri è superiore a quello di Spalletti. Con il Milan e la Juventus , Allegri ha fatto incetta di scudetti , un traguardo appena sfiorato da Spalletti con Roma ed Inter.

Allegri ha pertanto la fama del vincente, Spalletti lo stigma di chi nei momenti topici perde le occasioni importanti . Per questo motivo la gara di stasera è pesantissima. Spalletti ed il Napoli hanno l’occasione di spazzare via tutti i fantasmi mentali che anche nella passata stagione inchiodarono la squadra nel momento topico. Una vera e propria prova del 10 (o meglio undici) quanti sarebbero i punti di vantaggio in caso di esito vittorioso. La pressione è enorme, il Diego Armando Maradona sarà pieno di passione ed entusiasmo. Non vediamo l’ora che arrivi il calcio d’inizio per gustarci lo spettacolo.

