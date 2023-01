Nelle più belle canzoni di Paolo Conte c’è tutta quella parte più elegante del cantautorato italiano. Ex avvocato, poeta ispirato e musicista raffinato, in tantissimi anni di carriera ha dato lustro alla sua Asti con canzoni che ancora oggi sono un esempio di pura bellezza, nonché una fonte di ispirazione per tutti i cantautori contemporanei. Insieme a Fabrizio De Andrè, Paolo Conte è il secondo artista che ha ricevuto più riconoscimenti dal Club Tenco.

Un Gelato Al Limon (1979)

Un Gelato Al Limon è una delle canzoni più rappresentative di Paolo Conte, estratta dal terzo album in studio che nella tracklist comprende Bartali, altra canzone-manifesto da un disco. Un Gelato Al Limon è stata incisa anche da Lucio Dalla con Francesco De Gregori.

Via Con Me (1981)

Via Con Me di Paolo Conte è uno dei momenti più alti del cantautorato italiano. Un raffinato jazz, un esempio di eleganza che ancora oggi influenza il mondo italiano dello spettacolo al punto di diventare il nome dello storico format televisivo condotto da Fabio Fazio e Roberto Saviano. “It’s wonderful, it’s wonderful” contiene tutta la poesia amara di Paolo Conte, capace di cantare l’amore come solo un poeta d’altri tempi sa fare.

Alle Prese Con Una Verde Milonga (1981)

Alle Prese Con Una Verde Milonga è la traccia di apertura di Paris Milonga, un altro esempio di cantautorato dal taglio fortemente letterario che nel 2004 ha ispirato i Marlene Kuntz di Cristiano Godano nella cover contenuta nell’EP Fingendo La Poesia (2004).

Sparring Partner (1984)

Sparring Partner è contenuta nel sesto album Paolo Conte (1984), e il pubblico l’ha ascoltata in anteprima in versione strumentale nel film Tu Mi Turbi con Roberto Benigni. Anche a questo giro jazz e swing fanno da protagonisti, con l’incredibile capacità di Paolo Conte di trasformare in oro qualsiasi parola esca dal suo canto e qualsiasi nota esca dalla sua fantasia.

