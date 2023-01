Riparte male la Serie A per il Napoli. La formazione di Spalletti stecca clamorosamente la prima di Serie A del 2023 alla Scala del Calcio. San Siro ha bocciato perentoriamente l’undici del Presidente De Laurentiis che comunque resta al comando ed in pole position per la vittoria della Serie A.

C’era molta attesa per questo primo turno di Serie A dopo la lunga sosta imposta dal Mondiale in Qatar. Cinquanta giorni senza campionato di Serie A hanno mandato in crisi di astinenza le tifoseria. Ma ovviamente l’interesse principale era la valutazione delle singole squadra dopo uno stop mai praticato nella lunga storia della Serie A. Sotto osservazione tutte le big a cominciare dal Napoli che aveva dominato la prima parte della Serie A accumulando un vantaggio enorme rispetto alle rivali.

Il verdetto dei primi novanta minuti di gioco della Serie A nel nuovo anno sono stati perentori: Napoli bocciato, Inter promossa a pieni voti. Bene il Milan che si è avvicinato a meno cinque dalla battistrada. Roma in affanno ma vincente come la Juventus che a Cremona è riuscita ad imporsi soltanto all’ultimo assalto (leggi di più).

La Serie A torna in campo già nell’imminente fine settimana. I verdetti del 4 di gennaio potrebbero facilmente e rapidamente esser ribaltati ma qualche riflessione i risultati e l’andamento delle gare la autorizzano. Il Napoli era e resta la squadra più forte e completa del torneo ma al Meazza non è mai riuscito a fare il Napoli. Nella gara che poteva assestare un colpo mortale alle rivali, il Napoli non è pervenuto ed ha fatto troppo poco per una squadra che punta – con ottimi argomenti – alla vittoria della Serie A.

Manovra lenta ed imprevedibile, timidezza nei contrasti, stelle alquanto appannate, cambi poco efficaci. Dopo la batosta il Napoli è già tornato al lavoro. La partita di Marassi contro la rediviva Sampdoria sarà un crocevia importante. Una franca vittoria metterebbe a tacere ogni polemica. Un risultato diverso darebbe ulteriore spazio ai dubbi sulla tenuta della capolista ed alle speranza delle rivali tanto più che il 13 gennaio arriva al Diego Armando Maradona la Juventus.

Crisi di testa, di gamba, di gioco ? Ai posteri o meglio al campo di Marassi l’ardua sentenza.

