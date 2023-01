Nei migliori album di Marilyn Manson c’è ogni sfumatura di un artista nato principalmente per provocare, ma soprattutto di un cantautore ispirato – checché se ne dica – che nell’arte visiva e musicale ha saputo sbattere in faccia da subito ciò che l’America ha sempre rifiutato di conoscere. Degno erede dell’Alice Cooper più allucinato e dell’Ozzy Osbourne più estremo, Brian Warner – questo il suo nome di battesimo – è oggi un idolo dello shock-rock che in tantissimi anni di carriera ha collezionato successi e soprattutto tonnellate di fan che ancora oggi lo supportano.

Portrait Of An American Family (1994)

Portrait Of An American Family è il primo album di Marilyn Manson, uno spaccato violento – come il titolo suggerisce – della tipica famiglia americana. Il disco contiene grandi classici come Dope Hat, Lunchbox e Get Your Gunn.

Antichrist Superstar (1996)

Tra i migliori album di Marilyn Manson non può certo mancare il capolavoro Antichrist Superstar, primo della trilogia che continuerà con i dischi successivi. Apoteosi dell’esplorazione industrial e della provocazione – il titolo è una parodia di Jesus Christ Superstar – Antichrist Superstar è trainato da brani leggendari come The Beautiful People, la title-track, Tourniquet e Man That You Fear.

Mechanical Animals (1998)

Secondo capitolo dopo Antichrist, Mechanical Animals è forte delle sfumature glam rock e della feroce condanna alle convenzioni: Omega, personaggio chiave del concept album, viene trasformato in una rockstar e scopre di odiare il mondo attraverso brani ad alto potenziale come The Dope Show e Rock Is Dead, ma merita una menzione d’onore anche Coma White.

Holy Wood (2000)

Holy Wood chiude la trilogia, anche se Manson ha precisato che questo disco rappresenta l’inizio anticronologico. Disposable Teens, Coma Black e The Fight Song, compresa The Nobodies, raccontano la fine di un corso di Marilyn Manson che da questo momento approderà su nuovi stili.

