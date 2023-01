Il OnePlus 11 è ufficiale: il nuovo top di gamma del produttore cinese è stato finalmente presentato, anche se solo nel mercato cinese. Il device vanta uno schermo LTPO AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ con refresh rate adattivo fino a 120Hz, rapporto 20,1:9, schermo-scocca 92,7%, 525ppi, supporto AOD 1Hz, Dolby Vision, protezione occhi e Corning Gorilla Glass 7. Il device è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, con 12/16GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno UFS 4.0. La scocca posteriore è realizzata in vetro, mentre il telaio in lega di alluminio.

Non manca il supporto dualSIM, come le connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C e GPS. La parte audio include due microfoni, due speaker, il supporto Dolby Atmos e lo Spatial Audio. Presenti anche l’HyperBoost 2.0 ed il lettore di impronte digitali per la sicurezza. La fotocamera posteriore del OnePlus 11 si compone di un sensore principale Sony IMX890 da 50MP (apertura f/1,8, FOV 84°, AF e OIS), di ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48MP (apertura f/2,2, FOV 115°, AF, macro 3,5cm), di un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP (apertura f/2, FOV 49°, AF, zoom ottico 2x e digitale 20x) con videoregistrazione fino a 8K a 24fps (la fotocamera frontale include un sensore singolo da 16MP con apertura f/2.4 e FOV a 82°). Le dimensioni generali ammontano a 163,1×74,1×8,53mm per 205gr.

La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il prezzo del OnePlus 11 è di circa 547, 602 e 670 euro, rispettivamente per le configurazioni da 12/256, 16/256 e 16/512GB. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

