In Italia è adesso disponibile al pre-ordine il top di gamma del produttore cinese OnePlus 11 5G con 16GB di RAM e 256GB di storage interno, nella colorazione Eternal Green (versione UE), con in bundle le cuffie Buds Pro 2 Obsidian Black. Il device uscirà ufficialmente il 16 febbraio e potrete riceverlo a casa già il 17. Il OnePlus 115G in questione è venduto e spedito da Amazon al prezzo di 919 euro per i clienti Prime (risparmierete 179 euro rispetto all’acquisto separato dei due acquisti separati).

Il device include uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate fino a 120Hz. Il telefono è anche dotato del sistema di raffreddamento Cryo-velocity VC Cooling System (3685 mm2 VC). Il OnePlus 11 5G viene spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 a 4nm (octa-core 1×3,2GHz, Cortex-X3 + 3 Performance Core, di cui 2 Cortex A715 + 2 Cortex A710 + 3 Efficency core, Cortex A510) con GPU Adreno 740. Il dispositivo, generalmente, è disponibile nelle configurazioni con 8/16GB di RAM e 128/256GB di memoria interna (non espandibile). La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 100W tramite cavo.

Il comparto fotografico si compone di un sensore principale Sony IMX890 da 50MP (1/1,56″, f/1,8, OIS), di un ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48MP (1/2″, f/2,2, FOV 115°) e da un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP (1/2.74″, f/2,0). A questo punto, non vi resta che fiondarvi sull’offerta che vi consentirà di portarvi a casa il OnePlus 11 5G con 16GB di RAM e 256GB di storage interno nella colorazione Eternal Green (versione UE) ed in bundle le cuffie Buds Pro 2 Obsidian Black al prezzo di 919 euro.

