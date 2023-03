Il OnePlus 11 arriverà presto in una versione molto speciale, che richiama la superficie di un pianeta. D’altro canto, ciascuno di noi è unico ed è giusto che anche i propri smartphone lo siano. Il OnePlus 11 in questione sarà visivamente e tattilmente simile ad una pietra.

Il produttore cinese ci ha già abituati a certe soluzioni in passato: ricorderete senz’altro il retro del OnePlus One in sandstone o in bambù. A livello tecnico, questa nuova variante non presenterà differenze rispetto al modello che già conosciamo. In pratica, il device monterà uno schermo AMOLED LTPO prodotto da Samsung con diagonale da 6.7 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120Hz. Il OnePlus 11 che arriverà sarà anch’esso spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2, con 12/16GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno UFS 4.0. Il telefono presenterà le connettività DualSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB-C. Non mamcheranno due microfoni, due speaker ed i supporto Dolby Atmos e Spatian Audio.

La versione speciale del OnePlus 11 integrerà un lettore di impronte digitali in display ed una fotocamera posteriore composta da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP Sony IMX581 ed un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP (videoregistrazioni fino a 8K a 24fps). Frontalmente il device disporrà di un sensore da 16MP. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100W. Il devixe avrà dimensioni pari a 163,1 x 74,1 x 8,53mm per 205gr. Android 13 con OxygenOS 13 le parti designati alla gestione del software. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

