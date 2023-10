Qualora foste propensi a cambiare smartphone e intenti ad acquistarne uno che vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, una scheda tecnica all’avanguardia e con un comparto fotografico sviluppato insieme alla collaborazione di Hasselblad di terza generazione, quest’oggi vi suggeriamo dell’offerta su Amazon del OnePlus 11 5G con uno speciale sconto dell’11%. Il device lo porterete a casa al prezzo di 819 euro (invece di 919 euro di listino), in versione europea, con due anni di garanzia e con l’opzione di colore Titan Black. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, si tratta di un’esclusiva clienti Amazon Prime valida fino all’11 ottobre 2023.

Offerta OnePlus 11 5G, 16GB RAM 256GB, Smartphone con Fotocamera Hasselblad di... Fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP,...

Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 16 GB e grafica di nuova...

Il OnePlus 11 5G presenta un display AMOLED QHD+ Always-On da 6,7 pollici (con risoluzione 3216 x 1440 pixel, 525ppi), con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, luminosità fino a 1300nits e protezione dello schermo con vetro Corning Gorilla Glass 7. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 di 2a generazione (a 4nm) con frequenza di clock fino a 3,19GHz e scheda grafica GPU Adreno 740, abbinato a 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di tipo UFS4.0 di spazio di archiviazione. Questo top di gamma è alimentato da una batteria a doppia cella da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida a 100W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il OnePlus 11 5G offre sul retro un obiettivo principale da 50MP con messa a fuoco omnidirezionale all-pixel, autofocus e OIS, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 32MP con zoom digitale 20x, stabilizzazione ottica immagine (OIS), PDAF e flash LED a doppia luce. Lo smartphone è in grado di registrare video fino a 8K a 24fps. Davanti la fotocamera selfie è da 16MP. In termini di connettività il device propone il supporto per reti mobili 5G, il WiFi 6 (802.11ax) 2×2 MIMO, il Bluetooth 5.3, GPS (con anche Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), l’NFC, l’USB Type-C ed il DualSIM. Lato software, il dispositivo lavora con il sistema operativo Android 13 basato su skin Oxygen 13.

