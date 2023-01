Una lettera a Maria De Filippi, un ultimo grido d’aiuto da parte di Donatella, morta suicida in carcere. 27 anni, Donatella aveva scritto una toccante lettera alla conduttrice, forse spinta dalle storie a lieto fine di C’è Posta Per Te o forse solo per la stima che nutriva nei confronti di Maria, un personaggio “di casa” ormai in Italia. Quella lettera però non è mai stata spedita e non è mai stata letta da Maria.

Sicuramente, se l’avesse letta, Maria De Filippi l’avrebbe aiutata a cambiare vita, avrebbe raccolto e ascoltato le sue preghiere e l’avrebbe supportata, magari nella ricerca di un lavoro. Purtroppo Donatella non c’è più. A 27 anni ha scelto di togliersi la vita: è morta suicida nel carcere di Montorio, nel Veronese.

La sua morte per suicidio, aveva spinto Vincenzo Semeraro, magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza, a chiedere scusa “per non averla capita”. Donatella Hodo, 27enne di origini albanesi, ha posto fine alla sua esistenza nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2022 inalando gas dal fornelletto in cella.

Prima di compiere questo gesto estremo, aveva scritto due lettere: una per il suo fidanzato, l’altra per Maria De Filippi. “Leo amore mio, mi dispiace. Sei la cosa più bella che mi poteva accadere e per la prima volta in vita mia penso e so cosa vuol dire amare qualcuno ma ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei. Perdonami amore mio, sii forte, ti amo e scusami”, le parole d’amore per il compagno.

Nella lettera a Maria De Filippi, invece, aveva chiesto aiuto per cambiare vita. “Ciao Maria, ti scrivo questa lettera per raccontarti la mia storia e per chiederti aiuto. Mi chiamo Donatella Hodo, ho appena compiuto 26 anni, sono di origini albanesi ma sono cresciuta in Italia. Ora purtroppo mi trovo nel carcere di Montorio, sono finita qui perché ho avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili con tanti problemi, non ho avuto la forza di reagire e mi sono buttata nella droga“, le sue parole.

Quella lettera a Maria De Filippi, però, non è mai stata recapitata ed è stata rinvenuta solo di recente dal padre della giovane.