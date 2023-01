La diretta dei funerali del Papa Emerito Benedetto XVI sarà assicurati in diverse modalità, sia in TV che in streaming. Le esequie si terranno domani 5 gennaio in Roma, naturalmente presso la Basilica di San Pietro e rappresentano davvero un unicum nella storia della Chiesa cattolica visto che, per la prima volta, sarà il Papa Francesco in carica a celebrare la messa per il suo predecessore. A concelebrare l’Eucarestia ci saranno poi 400 vescovi e 4.000 sacerdoti.

Orario dei funerali

A che ora si svolgeranno i funerali del Papa il giorno 5 gennaio? La cerimonia inizierà alle 9:30 presso il Sagrato della Basilica di San Pietro. La Santa Messa durerà di certo per più di 1 ora. Al suo termine, sempre Papa Francesco procederà all’Ultima Commendatio e la Valedictio in onore di Papa Benedetto XVI e il feretro sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la sepoltura.

Diretta TV e streaming

Le modalità per seguire la diretta dei funerali del Papa saranno molteplici in TV e non mancherà neanche l’opportuna soluzione per seguire la celebrazione per Papa Benedetto XVI in streaming.

Per quanto riguarda le trasmissioni televisive, su Rai 1 i funerali del Papa saranno seguiti grazie allo Speciale Tg1 al via alle 8.45 e fino alle 12, per seguire ogni fase della celebrazione. Per Mediaset, lo stesso speciale momento verrà trasmesso all’interno di Mattino Cinque News, con inizio alle 8.35 e in onda fino al Tg5 delle 13.00. Ancora, non mancherà il live di TV2000 a partire dalle ore 9:30 fino a conclusione dei riti.

Per quanto riguarda lo streaming del funerale del Papa domani 5 gennaio, si potrà fare affidamento anche sul live sempre attivo di Vatican Media. La diretta potrà essere seguita anche in questa pagina, direttamente nel box YouTube presente in basso.

Continua a leggere su optimagazine.com