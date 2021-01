Nelle scorse ore, sui social, è divenuta molto virale la notizia del Papa arrestato durante un presunto blackout in Vaticano e dopo una sorta di blitz compiuto per opera della FBI americana. La news, in questi termini, potrebbe già far sorridere (perché considerata più che fantastica dai più). Eppure, una porzione di italiani ha creduto all’accaduto e sta cercando delle informazioni in proposito.

L’episodio sarebbe il frutto della teoria complottista statunitense tanto in voga in questo momento. I siti americani che ospitano notizie a favore dell’ex presidente USA Trump con le teorie dei brogli elettorali sono gli stessi che, nel weekend appena trascorso, hanno lanciato la bufala del papa arrestato all’inizio di questo 2021. Questa è stata rilanciata da diversi siti italiani di dubbia autorevolezza che hanno precisato pure quanto segue: il clamoroso intervento ai danni del Pontefice sarebbe in realtà tenuto sotto segreto e non comunicata dai media tradizionali ma proprio Francesco Bergoglio sarebbe attualmente in stato di fermo.

La fake news di scena in queste ore è davvero un falso d’annata: la notizia sul Papa arrestato è ricca di dettagli. Addirittura si fa riferimento ad un blackout indotto in tutta Città del Vaticano proprio per facilitare le operazioni di prelievo del Pontefice. I capi di accusa imputati a Francesco Bergoglio sarebbero addirittura 80, quelli relativi alla detenzione di materiale pedopornografico e perfino di traffico di bambini.

Le teorie complottiste statunitensi hanno dunque prodotto i loro danni anche dalle nostre parti. Di certo solo una minoranza di italiani ha abboccato alla notizia del Papa arrestato in Vaticano ma la diffusione di fake news incontrollate, soprattutto sui social, non è di certo un bene perché potrebbe scatenare false credenze e spingere anche a comportamenti insensati. Nel caso qualcuno dei nostri lettori si imbatta nella fake news del momento, farà bene a cestinare la bufala e magari anche mettere in guardia più di qualcuno dalla falsità in circolazione.