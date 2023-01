A pochi giorni dalla scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI è ancora vivo, più che mai, il ricordo di quello che la stampa definì “l’incidente di Ratisbona”: un’incomprensione nata da un brano letto da Ratzinger sull’Islam in cui il Pontefice allora in carica tentò di suggerire un maggiore dialogo tra cristiani e islamici.

Era il 12 settembre 2006 e Joseph Ratzinger tenne una lectio magistralis nell’aula magna dell’università di Regensburg dal titolo Fede, Ragione e Università – Ricordi E Riflessioni. Sostanzialmente, l’intento di Benedetto XVI era concentrarsi sul rapporto tra Dio e l’uomo e così riflettere sulla correlazione tra fede e ragione. Brevemente, Ratzinger riassunse il suo discorso nella frase: “È necessario e ragionevole interrogarsi su Dio per mezzo della ragione”.

Per argomentare meglio il suo intervento, Ratzinger prese spunto da un dialogo annotato intorno al 1400 dall’imperatore di Bisanzio Manuele II e ripreso dal professor Theodore Khoury. Si trattava del dialogo tra l’imperatore e un dotto persiano sui rapporti tra Cristianesimo e Islam.

Tra le parole di Manuele II citate da Ratzinger, quindi, c’era anche questa frase:

“Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava”.

Il riferimento alla jihad era più che evidente, e poche ore dopo l’intervento di Ratzinger a Ratisbona i titoli dei quotidiani parlarono di condanna all’Islam da parte di Benedetto XVI. Per questo il Pontefice si ritrovò costretto ad intervenire, spiegando che con quella citazione non intendeva far proprie le parole di Manuele II, che dunque non facevano parte del suo pensiero.

In sua difesa intervenne l’islamologo Samir Khalil Samir che disse che quella lectio magistralis di Ratzinger, in realtà, dava voce a “molti musulmani riformisti” e per questo non era da intendersi come un attacco del Papa contro l’Islam.

Lo stesso Ratzinger in seguito, nel libro La Luce Nel Mondo, spiegò:

“Avevo concepito quel discorso come una lezione strettamente accademica, senza rendermi conto che il discorso di un Papa non viene considerato dal punto di vista accademico, ma da quello politico. Da una prospettiva politica non si considerò il discorso prestando attenzione ai particolari; fu invece estrapolato un passo e dato ad esso un significato politico, che in realtà non aveva. Quel passo trattava di un antico dialogo che, ora come allora, considero di grande interesse. L’Imperatore Manuele, di cui si parla, a quel tempo era già vassallo del Regno ottomano. Non poteva quindi scagliarsi contro i musulmani; ma, nell’ambito di un dialogo intellettuale, poteva porre domande vive. Ma l’attuale comunicazione politica è tale da non permettere la comprensione di simili correlazioni”.

Non mancarono, quindi, le proteste da parte del mondo musulmano: Ratzinger dimostrò di non esser nemico dell’Islam quando visitò la Moschea Blu a Istanbul, in Turchia, nella quale si fermò a pregare accanto all’imam che lo aveva invitato.