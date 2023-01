La morte di Pino Daniele è ancora oggi una delle notizie più tristi degli ultimi anni. Il cantautore partenopeo si spense a Roma il 4 gennaio 2015 a seguito di un infarto, e da quel giorno il mondo della musica e dell’arte tutta non hanno mai smesso di rendergli omaggio.

Inevitabile, oggi, ritrovarsi di fronte alle parole della figlia Sara. Sui social, infatti, ha condiviso un biglietto di suo padre con la scritta: “Io vi sono sempre vicino, anche quando sono fuori!”. La stessa non si capacita del fatto che siano già passati 8 anni dalla morte di Pino Daniele, che durante la sua carriera ha scritto uno dei capitoli più importanti della canzone italiana e napoletana.

Le parole di Sara Daniele:

“Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre. Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai. ‘Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori’. Lo spero Pà”.