Il gesto di stizza di Bad Bunny contro una fan ha scatenato le polemiche sui social. L’artista portoricano è stato immortalato mentre passeggiava per strada. Ad un certo punto una fan gli si è messa di fianco e ha tentato di scattare un selfie insieme alla voce di Un Verano Sin Ti, ma Bad Bunny le ha strappato il cellulare dalla mano e lo ha lanciato nell’acqua. Dopo quel gesto, l’artista ha continuato a camminare.

Bad Bunny contro una fan: la spiegazione

L’artista portoricano, travolto dalle polemiche, ha detto la sua in un tweet pubblicato nella tarda serata di lunedì 2 gennaio 2023. Le sue parole:

“La persona che si avvicina a me per salutarmi, per dirmi qualcosa o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece mi mette davanti alla faccia un ca**o di telefono sarà considerato per quello che è, una persona irrispettosa. E verrà trattato come merita”.

Il tweet ha aggiunto benzina sul fuoco e ha inferocito ulteriormente i follower che lo hanno attaccato dopo il video virale. Su Instagram, infatti, sotto il suo ultimo post si moltiplicano i commenti indignati dei fan che giurano che dopo quel gesto smetteranno di seguirlo sui social e di ascoltare la sua musica. Per il momento Bad Bunny non ha rilasciato altre dichiarazioni.

Le reazioni dei fan: “Pagliaccio”

L’accusa unanime da parte degli utenti sui social è quella di aver rovinato il telefono di una fan che, a differenza dell’artista, potrebbe non disporre di denaro sufficiente per riparare il cellulare o per comprarlo nuovo.

“Devi tutto al tuo pubblico! Dovresti prendere lezioni di educazione e buone maniere e pagarle con tutti i soldi che hai grazie ai tuoi fan, quelli a cui tiri il telefono e non sai con quanto sacrificio lo avrà comprato, pagliaccio! Non pagherò mai più per un tuo concerto!”.

“Ti seguivo da anni, ora smetto di farlo e so che non sarò l’unico”, scrive qualcun altro. “Se vuoi che rispettino il tuo spazio ti conviene lavorare al supermercato”, aggiunge un utente che conclude: “Mi sei caduto in basso”.

Le polemiche continuano anche in queste ore.

