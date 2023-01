Il 2023 sarà l’anno di Madreperla di Guè Pequeno, il nuovo album di Cosimo Fini con tanti ospiti. Il rapper milanese lo ha annunciato con un video a sorpresa, nel quale vediamo Jerry Calà testimonial dell’Hotel Madreperla e i volti di tutti gli ospiti che troveremo all’interno della tracklist.

La tracklist è svelata, infatti, da un QR code che compare al termine del filmato. Guè Pequeno si riprende ufficialmente la scena dopo Gvesus (2021) e Mr. Fini (2020), e lo fa in compagnia di nomi eccellenti: Rkomi, Sfera Ebbasta, Mahmood, Marracash, Massimo Pericolo, Paky, Anna, Bassi Maestro e Shablo. Tutti gli ospiti, del resto, compaiono in ordine sparso nel cortometraggio pubblicato dal rapper milanese, come tanti attori di un grande film nello stile di Vacanze Di Natale. Ecco la tracklist:

01 Prefisi

02 Tuta Maphia

03 Mi Hai Capito O No?

04 Cookies N’ Cream

05 Need U 2Nite

06 Léon (The Professional)

07 Free

08 Mollami Pt. 2

09 Lontano Dai Guai

10 Chiudi Gli Occhi

11 Dai 1k In Su

12 Capa Tosta

Per il momento Guè Pequeno non ha ancora annunciato la data di uscita del disco, ma lascia intendere che la pubblicazione potrebbe essere imminente. Ancora, non è chiaro quali tracce saranno interpretate in compagnia degli ospiti, ma sono tutti dettagli di cui presto potremmo venire a conoscenza.

Un po’ trash, un po’ cinepanettone e soprattutto molto autoironico, lo spot che annuncia Madreperla di Guè Pequeno è già un cult che accende un forte hype tra i fan del rapper milanese, che in ogni suo disco dimostra di saper mantenere la scena senza mai snaturarsi e tenendosi ben al di fuori dei cliché.

Dopo Mr. Fini, il mixtape Fastlife 4 e Gvesus, Madreperla di Guè Pequeno è già uno degli album più attesi del 2023.

