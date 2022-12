Honor ha da poco organizzato un grande evento di lancio in Cina per svelare alcuni nuovi dispositivi, tra cui l’Honor 80 GT, il tablet Pad V8 Pro, la Band 7, la Smart Body Scale 3 ed il Router X4 Pro. Le ultime notizie affermano che la società avrebbe anche annunciato una versione inedita con un display piatto dell’Honor 80 Pro. Tuttavia, il produttore non lo ha ancora svelato. Grazie ad un leaker cinese, è stato rivelato che il dispositivo debutterà entro i primi giorni di gennaio 2023 nel mercato locale interno. Per chi ancora non lo sapesse, Honor ha presentato in Cina lo scorso mese di novembre anche Honor 80 SE, Honor 80 e Honor 80 Pro. Quest’ultimo modello è dotato di un display con bordo curvo e un ritaglio della fotocamera a forma di pillola situato in alto e al centro, che ospita una doppia fotocamera selfie da 50MP.

Con le ultime indiscrezioni di giornata, l’informatore ha inoltre affermato che le specifiche della variante con display piatto dell’Honor 80 Pro sono piuttosto simili all’Honor 80 Pro di cui siamo già a conoscenza. Oltre a presentare uno schermo piatto, il dispositivo sarà dotato di una fotocamera principale diversa. Il noto tipster Digital Chat Station ha fatto trapelare un’immagine e le specifiche principali dell’Honor 80 Pro, ed è possibile notare che: il device arriverà con un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione FullHD+ (con risoluzione 1080 x 2400 pixel), una frequenza di aggiornamento di 120Hz, colori a 10 bit, oscuramento PWM a 1920Hz e uno scanner di impronte digitali posto sotto il display.

Frontalmente, ci sarà una fotocamera selfie da 32MP. Il pannello posteriore presenterà una fotocamera principale da ben 160MP con apertura f/1.8, una fotocamera ultra-wide da 8MP e uno snapper da 2MP. Il dispositivo sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm e da una batteria da 4800mAh con ricarica rapida da 66W. Avrà un telaio centrale in plastica e misurerà 7,2 mm di spessore. Il telefono avrà un peso tra i 186gr. e i 193gr. e dovrebbe essere disponibile in tre colori: Black, Green e Pink.

