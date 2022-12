Dopo le polemiche alimentate a seguito di numerosi articoli pubblicati nei giorni scorsi, Fedez difende Chiara Ferragni e risponde alle invettive mostrando il suo lato B nelle storie di Instagram.

Le polemiche contro Chiara Ferragni

I Ferragnez hanno scelto l’Alpe di Siusi per trascorrere le festività. Da influencer quali sono, non hanno perso occasione per documentare diversi istanti delle loro giornate, fino alla trovata di comparire seminudi sulla neve.

Le polemiche erano rivolte soprattutto a Chiara Ferragni, in bikini abbracciata al marito, con commenti del calibro: “Il mondo va avanti a cu*i e te**e”. L’immagine degli sposi in costume da bagno sulla neve è stata ripresa da diversi quotidiani che hanno documentato proprio i commenti al vetriolo dei follower della coppia di influencer, con accuse di eccessivo esibizionismo e scarso gusto.

Non sono mancate, inoltre, le polemiche di chi ha accusato i Ferragnez di ostentare eccessivamente la loro ricchezza. Come spesso capita, il rapper e imprenditore Federico Lucia ha replicato con ironia le parole degli hater.

Fedez difende Chiara Ferragni

Per rispondere alle proteste sui social, Fedez mostra dapprima una foto con il lato B in bella vista e la scritta: “2022 baciami il cu*o”.

In secondo luogo, il rapper registra un video all’interno della vasca idromassaggio:

“Comunque se notate sono stato fotografato da due donne esperte di Instagram che hanno scattato la foto da una prospettiva che il mio cu*o sembra bellissimo, ed effettivamente… “

Il rapper si alza in piedi e gira su se stesso, mostrandosi dunque di schiena. Aggiunge, infine: “Ho un gran bel cu*o, amici“. Probabilmente i commenti negativi non si fermeranno, e certamente i Ferragnez dovranno trascorrere l’anno nuovo fronteggiando i detrattori che approdano sui loro profili per criticare le loro scelte.

