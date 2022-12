Non abbiamo ancora certezze per quanto concerne il bonus asilo nido 2023. Questo il presupposto dal quale partire stamane, visto che in tanti sui social si pongono domande su cosa fare a partire dal 1 gennaio del nuovo anno. Percezione che è stata chiara in verità già un mese fa, nonostante i primi chiarimenti a tema da parte di INPS. Con l’avvicinarsi a Capodanno, per forza di cose cresce il numero di persone che si chiede come fare per essere pronti ed evitare brutte sorprese. La verità è che allo stato attuale tutti brancolino nel buio, in attesa della nuova manovra del governo.

Non è possibile al momento richiedere il bonus asilo nido 2023: alcuni chiarimenti extra da parte di INPS

Senza girarci intorno, in molti si chiedono come avanzare la richiesta per il bonus asilo nido 2023, viste le scadenze fissate all’interno della piattaforma predisposta da INPS e l’incompatibilità con il rinnovo dell’agevolazione per tante famiglie in Italia. Insomma, allo stato attuale non possiamo rinnovare in automatico il bonus, come spiegato da INPS tramite i suoi canali social ufficiali: “Dobbiamo attendere se verrà riconfermato per il 2023. Il bonus nido segue l’anno solare quindi è normale che possa scegliere soltanto fino a dicembre 2022. Dobbiamo attendere di sapere se verrà riconfermato e poi la procedura per richiederlo”.

Per farvela breve, non è ancora possibile inoltrare la domanda per il bonus asilo nido 2023, in quanto tutti in Italia allo stato attuale siamo un attesa delle nuove disposizioni ufficiali da parte del governo. Una volta che uscirà la procedura, poi sarà possibile prepararla entro il 31 dicembre 2023 fino ad esaurimento fondi.

Esattamente come avvenuto con il bonus concepito per il 2022, a patto ovviamente che la situazione normativa non cambi più di tanto. Vi aggiorneremo appena se ne saprà di più sul bonus asilo nido 2023.