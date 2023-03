Non sono assolutamente rare ed isolate le segnalazioni di coloro che hanno già inviato la domanda per il bonus asilo nido 2023 e che, ad oggi, vedono la pratica in sospeso con stato “inviata” o “da istruire”. Siccome alcuni richiedenti fanno sapere di aver ricevuto alcuni pagamenti, è chiaro che nei casi appena citati ci si ponga alcune domande, soprattutto sulla correttezza della procedura portata a termine in queste settimane. A tal proposito, dopo alcuni approfondimenti analizzati nelle scorse settimane, è lecito concentrarsi su alcuni riscontri forniti direttamente da INPS per gli utenti.

Cosa risponde INPS a chi vede la domanda per bonus asilo nido 2023 in sospeso oggi

Come stanno le cose in questa fase? Vedendo la propria domanda per il bonus asilo nido 2023 da diversi giorni con l’etichetta “inviata”, o al più “da istruire”, in tanti stanno chiedendo chiarimenti in merito ad INPS. A tal proposito, in questi minuti stanno arrivando riscontri diretti ed ufficiali, nel tentativo di gettare acqua sul fuoco: “I tempi di lavorazione dipendono dalla singola sede territoriale competente cui potete rivolgervi per ulteriori informazioni“. Insomma, in questo specifico frangente non potrete ricevere assistenza diretta via social, secondo quanto appreso di recente.

In una situazione del genere, è lecito chiedersi anche quali possano essere le tempistiche di pagamento da parte di INPS una volta accettata la domanda per il bonus asilo nido 2023. A al proposito, ci sono riscontri da prendere in considerazione dopo le repliche di questa mattina: “Il pagamento avviene entro circa 40 giorni dall’accettazione della domanda”.

Staremo a vedere se le indicazioni continueranno ad essere queste nei prossimi giorni, ma soprattutto se inizieranno a sbloccarsi le domande per il pagamento del bonus asilo nido 2023. A voi come sta andando avanti la pratica?