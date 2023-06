Ci sono nuovi riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi, a proposito del bonus asilo nido. In particolare, in tanti si pongono domande sulle tempistiche di pagamento per la quota di maggio 2023, fermo restando che in alcuni casi manca l’accredito anche di aprile. A tal proposito diventa molto importante esaminare quanto riportato da INPS, se non altro per ottenere un feedback più preciso in merito alla propria situazione. Esattamente come abbiamo osservato a febbraio, stando alle informazioni che vi abbiamo fornito a suo tempo quando c’erano altre questioni in ballo.

Cosa dice INPS a proposito dei pagamenti del bonus asilo nido di maggio 2023: situazione aggiornata

Nello specifico, ci sono alcune dritte che arrivano direttamente da INPS a proposito dei pagamenti per quanto concerne il bonus asilo nido di maggio 2023. Nessuna data specifica o una timeline entro la quale sarà possibile ricevere l’accredito che tutti si aspettano, ma linee guida per comprendere come si possa approfondire il singolo caso. Ecco quanto raccolto dai social nel corso delle ultime ore per tutti coloro che brancolano nel buio in vista dei prossimi saldi:

“Se non ha ricevuto neanche aprile contatti il contact center, probabilmente vi è un problema sulla domanda. Per il bonus nido se ha caricato la fattura e non è stata pagata scriva alla sua sede territoriale o a Inps Risponde. Come ribadiamo da tempo, è la sede territoriale che si occupa di pagare il bonus nido“.

La sensazione è che la situazione inerente il pagamento del bonus asilo nido 2023, in riferimento alla quota di maggio, si possa sbloccare una volta per tutte nel giro di pochi giorni. Vi faremo sapere appena si avranno maggiori informazioni per gli utenti interessati.