Cast e personaggi di Una Scomoda Eredità sono pronti a chiudere la sesta stagione di Purché Finisca Bene occupando il prime time di Rai1 raccontando di due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, che sono sul punto di raccontare alle due rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini), tutta la verità sul loro amore.

Prende il via da qui la storia dell’ultimo film della saga della commedia all’italiana all’insegna dei buoni sentimenti e del lieto fine, Una Scomoda Eredità, in onda oggi, 29 dicembre, su Rai1. Ma cosa succederà alle due protagoniste? Prima di riuscire a rivelare la verità, i due amanti muoiono in un incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa a Carloforte e a quel punto le donne, che non si sono mai viste prima, sono costrette loro malgrado a recarsi

sull’isola per occuparsi della casa che i due genitori hanno lasciato loro in eredità. Ecco il promo del film:

"Voi avete ereditato una villa in Sardegna a metà!"

La guerra sta per cominciare…

Per il ciclo "Purché finisca bene" il film #UnaScomodaEredità tra poco su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/fDjeNHmvxh#29dicembre pic.twitter.com/KVnWL2JVaL — Rai1 (@RaiUno) December 29, 2022

Fin dal primo incontro le due ragazze si trovano cordialmente antipatiche. Diana è un medico serio e ortodosso con la mania del controllo mentre Gaia è uno spirito libero senza fisse radici, e per loro condividere la stessa casa sarà complicato. Inoltre, Diana vuole a tutti i costi liberarsi della casa mentre Gaia, che nel frattempo si è innamorata del bel sub Max (Cristiano Caccamo), la considera l’ultimo dono di sua madre e non ha nessuna intenzione di lasciarla. Ad unirle un nemico comune, Franco Lussurgiu (Cesare Bocci) che, pur di ottenere la bella villa, ha smosso le sue conoscenze in Comune al punto da farla dichiarare abusiva, ma cosa nasconde l’uomo?

In cast e personaggi di Una Scomoda Eredità, Euridice Axen interpreta quella apparentemente algida e inflessibile, Diana; Chiara Francini l’iperbolica piena di talenti ancora da scoprire, Gaia; Cristiano Caccamo è Max, aitante ed esperto sub che lavora alla Tonnara di Carloforte come istruttore di immersioni ma con un sogno: aprire un diving center tutto suo. Cesare Bocci è Franco Lussurgiu, padre di Max e imprenditore locale di Carloforte, e Bernardo Casertano Mancinelli è Filippo, medico gentile, bello e bravo. Infine, Riccardo Mori è Ivan, giovane commesso del car rental di Carloforte e cugino di Max.