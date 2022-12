Confonde la questione Silvia Toffanin a Sanremo 2023. La conduttrice Mediaset è stata invitata oppure no da Amadeus per co-condurre una delle cinque serate del Festival?

In rete è polemica per la motivazione del presunto rifiuto della Toffanin, che avrebbe detto “no” alla proposta di Amadeus di prendere parte al Festival il prossimo anno, presumibilmente per affiancarlo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. A chiarire il motivo del rifiuto è arrivato un comunicato stampa Mediaset: Silvia “non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Dal comunicato stampa di Mediaset, divulgato ieri, si apprende che la rete avrebbe lasciato la conduttrice libera di scegliere se prendere parte al programma Rai oppure no. Nel caso in cui la Toffanin avesse scelto di prendere parte al Festival sulla rete concorrente, Mediaset l’avrebbe lasciata libera di partecipare alla serata.

Ma Silvia non era interessata. Da Mediaset, viene poi precisato il motivo del rifiuto:

“È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Poi spunta un retroscena di TvBlog che mette in discussione tutto. Da quello che si apprende, Silvia Toffanin a Sanremo 2023 non è proprio stata invitata. Era stata invece invitata nel 2020.

“Quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo”, si legge su TvBlog.

Una cosa è certa: Silvia Toffanin a Sanremo 2023 non ci sarà. Resta da chiarire se la conduttrice Mediaset sia stata effettivamente contattata da Amadeus e dalla direzione artistica del Festival rifiutando la proposta, oppure se il rifiuto a cui si fa riferimento nella nota stampa riguarda l’edizione 2020.