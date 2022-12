Il Napoli si sta attivando sul mercato invernale per cercare di limare e rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione del campionato di Serie A, in sosta per i Mondiali del Qatar 2022. Nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre, l’edizione de ‘Il Mattino’ ha riferito di una forte accelerata per l’arrivo in maglia azzurra dell’esterno difensivo Bartosz Bereszynski, reduce da un ottimo Mondiale come titolare con la sua Polonia. Il difensore, attualmente in forza alla Sampdoria, dovrebbe arrivare nel club azzurro con la formula del prestito per sei mesi; nella trattativa, però, sarà inserito il giovane Alessandro Zanoli.

Qualora lo scambio Zanoli–Bereszynski dovesse concretizzarsi, l’affare sarebbe ottimo per tutti: con la formula del prestito, la Sampdoria andrebbe a pagare la restante parte dello stipendio del terzino azzurro (quindi circa 40 mila euro, da questo momento fino a giugno); d’altro canto, il Napoli seguirà la stessa formula con l’esterno polacco (ovvero poco più di 200 mila euro per i prossimi sei mesi). Il club ligure, però, ha necessità di fare cassa e quindi cercherà di ottenere la possibilità di un obbligo o per lo meno di un diritto di riscatto per il terzino 30enne a circa 4 milioni di euro fino al termine della stagione.

Come riferito dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Bereszynski pare aver anche accettato il trasferimento al Napoli, coscienzioso che andrebbe a perdere il posto da titolare e che farebbe il vice (di esperienza) di capitan Di Lorenzo. Il polacco, all’età di 30 anni è reduce dal Mondiale in Qatar insieme all’azzurro Zielinski, gioca in Italia dal 2017 ed ha collezionato 186 presenze con la Sampdoria. Ad ogni modo, la trattativa può chiudersi con Zanoli in blucerchiato, ci sono davanti ancora altre settimane per riuscire a trovare la giusta quadra.

