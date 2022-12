Uno dei momenti più belli ed attesi è proprio quello degli auguri buona vigilia di Natale 2022 la sera del 24 dicembre, quando si è riuniti tutti insieme a tavola per il cenone della tradizione. Può capitare che i nostri auguri debbano raggiungere persone fisicamente lontane, che purtroppo non sono sedute con noi alla mensa imbandita quella magica serata. Non ci sono particolari problemi visto che siamo qui pronti per fornirvi le migliori frasi, immagini e video da inviare su WhatsApp per fare gli auguri buona vigilia di Natale 2022 il 24 dicembre, o anche prima volendo, a seconda delle situazioni.

Si parte proprio dalle migliori frasi per fare gli auguri buona vigilia di Natale 2022 il 24 dicembre: abbiamo scelto per voi pensieri semplici, capaci di andare dritte al cuore della gente, senza mezze misure o giri di valzer che a poco servono quando c’è solo da esprimere il proprio affetto più profondo alle persone a cui più si vuole bene:

Ti auguro che per questo Natale arrivi in casa tua tanta armonia, felicità e soprattutto un’enorme tranquillità. Buona Vigilia e soprattutto buon Natale!



Ti auguro una splendida Vigilia, una tavola piena di parenti e di persone che ti vogliono bene. Ti auguro ogni bene e spero che passerai una splendida serata ed un Natale ancor più eccezionale!



Per questo Natale spero che tu possa trovare tanti sorrisi dentro i pacchi che ora scintillano sotto l’albero. Auguro a te e la tua famiglia una giornata splendida e un anno da ricordare.



Purtroppo per questa Vigilia saremo lontani e l’unico regalo che vorrei per questo Natale è la tua presenza al mio fianco, ma so che il mio affetto ti scalderà anche a km di distanza. Tanti auguri.



Babbo Natale sta per arrivare, la cena è imbandita in tavola, si comincia a respirare l’aria di festa e di gioia della sera della Vigilia. Ti auguro una serata come questa e spero che tu possa passare questo giorno in piena armonia.

