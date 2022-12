Anna Oxa e la moglie di Amadeus: è polemica, e non si arresta a distanza di qualche giorno dai fatti. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2023, non si ferma con Giovanna Civitillo e non rilascia l’intervista a La Vita in Diretta per poi attirare su di sé numerose critiche e polemiche.

La Oxa non era di certo a Sanremo per rilasciare interviste ma solo per partecipare alla finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, ed annunciare il titillo del brano che presenterà in gara al Festival. I 22 artisti nel cast della kermesse canora, infatti, erano stati invitati da Amadeus a prendere parte alla finale di Sanremo Giovani per essere presentati ufficialmente in diretta sul primo canale Rai ma non erano in programma attività stampa, salvo alcune eccezioni.

Tra queste, la moglie di Amadeus. Giovanna Civitillo si occupa di realizzare interviste per la rete nazionale ed era proprio a Sanremo, pronta a cogliere le emozioni a caldo dei cantanti in gara, con un’eccezione: Anna Oxa non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma la sua scelta è stata poi spiegata attraverso i canali ufficiali sui social dalla sua pagina, Oxarte.

“Oxarte informa: Anna Oxa non doveva rilasciare interviste; è stata a Sanremo per cose già stabilite”, si legge nella comunicazione. Anna Oxa doveva presenziare per annunciare il titolo del brano in gara al Festival e per prestarsi per una foto di rito, null’altro. La pagina specificava anche che il tutto era stato chiesto a titolo gratuito.

“Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai, non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere”, questo si leggeva nella nota postata su Facebook, poi cancellata che faceva riferimento anche a “stampa diffamatrice” e “qualcuno che sta subendo la presenza di Anna Oxa in Rai”.