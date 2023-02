Grande attesa per le interviste di Ignazio La Russa e Anna Oxa a Belve di questa sera, martedì 21 febbraio, per la nuova tornata del format condotto da Francesca Fagnani nella quale presenzierà anche Wanda Nara. Tra il presidente del Senato e la cantautrice reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2023 girano già le prime anticipazioni.

Ignazio La Russa e quella frase sul figlio gay

Le parole attribuite a Ignazio La Russa che anticipano la sua intervista a Belve hanno già sollevato un polverone. Il presidente del Senato, incalzato sulla possibilità di un figlio omosessuale, non si è lasciato intimidire e ha risposto:

“Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista”.

Le polemiche sono già scoppiate, ma c’è grande attesa anche per l’intervista ad Anna Oxa.

L’intervista ad Anna Oxa

Anna Oxa arriva a Belve ed è la sua prima intervista ufficiale dopo Sanremo. La kermesse è stata teatro di rumor incontrollabili e infondati, come la falsa notizia sulla lite con Madame dietro le quinte e le facili conclusioni sulle interviste non concesse. Francesca Fagnani non nega di sentirsi fortunata, e nella breve clip postata dall’ufficio stampa Rai su Twitter Anna Oxa dice:

“Non relaziono me al Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.

La conduttrice la incalza sulla posizione raggiunta in classifica e sul voto, e la cantante risponde:

“Non esiste il voto, il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola ‘voto’, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro”.

Quindi Francesca Fagnani tocca l’argomento delle interviste non rilasciate:

“Possono essere tantissime le risposte a questo, e ci potrebbero essere risposte che in questo momento non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista, o meglio il suo management, dice che per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice ‘va bene’. Non si può condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa”.

Per le interviste integrali di Ignazio La Russa e Anna Oxa a Belve bisognerà attendere la puntata di questa sera su Rai 2.