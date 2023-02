Anna Oxa porta Un’Emozione Da Poco nella serata Cover di Sanremo 2023 ed è polemica. L’artista coverizza se stessa, nel corso della serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, ossia alle canzoni di altri artisti proposte in una chiave diversa da quelli in gara.

Non tutti, però, hanno optato per una canzone di altri. Anna Oxa è una di quelle che ha scelto di portare al Festival un proprio brano ma non è la sola. Anche Giorgia canterà un medley in cui è inclusa una sua canzone. Al di là delle sterili polemiche sui social, cosa dice il regolamento del Festival?

Prima di questo momento, non era specificato con questa precisione cosa si intendesse a Sanremo con il termine “Cover” ma già il caso di Gianni Morandi, nella scorsa edizione, aveva portato a sollevare la questione. Anche lui, infatti, si presentò con un medley che includeva brani del suo stesso repertorio alimentando polemiche.

Stavolta, il direttore artistico ha preferito prevenirle, chiarendo a priori le canzoni da presentare nella serata Cover, da intendersi esclusivamente come una canzone edita risalente nei decenni indicati, anche rilasciata dallo stesso artista.

“Gli Artisti in gara interpreteranno ognuno una canzone edita (o “Cover”) – da loro individuata in accordo con il Direttore Artistico e con RAI – tratta dal repertorio italiano ed internazionale degli anni ’60, ’70 e ’80, ’90 e 2000“, si legge nel regolamento del Festival di Sanremo 2023. E poi, ancora: “Al proposito non si esclude la possibilità che un Artista possa scegliere un brano da egli stesso pubblicato nel periodo sopra indicato, previa valutazione e autorizzazione del Direttore Artistico”.

Era nelle piene facoltà degli artisti in gara, dunque, scegliere anche brani estratti dal proprio repertorio purché pubblicati negli anni ’60, ’70 e ’80, ’90 e 2000.

La cover di Anna Oxa, Un’Emozione Da Poco, rispetta pienamente il regolamento di Sanremo 73.

C’è una ragione che cresce in me

E l’incoscienza svanisce

E come un viaggio nella notte finisce

Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha

Dare amore a un uomo senza pietà

Uno che non si è mai sentito finito

Che non ha mai perduto, mai

Per te, per te una canzone

Mai una povera illusione, un pensiero banale

Qualcosa che rimane invece

Per me, per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza

Fra il più cieco amore e la più stupida pazienza

E poi, per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

