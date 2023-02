Già smentita la lite tra Anna Oxa e Madame: niente di vero in quello che circolava ieri sera, a pochi minuti dalla diretta della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Si parlava di un bicchiere d’acqua gettato da Anna Oxa su Madame con la richiesta di vaccinarsi ma l’episodio è già stato smentito da entrambe le parti.

Per Anna Oxa, ha parlato Oxarte:“Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa”. Smentito categoricamente il gesto contro Madame, mai verificatosi.

Anche da parte di Madame è arrivata la pronta smentita: nessun litigio. “Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”, le parole dei portavoce.

Entrambe le artiste sono in gara tra i 28 artisti di Sanremo 2023 scelti da Amadeus per gareggiare al Festival numero 73. La voce sulla lite si è sparsa a macchia d’olio nella serata di giovedì 9 febbraio, a pochi minuti dalla diretta su Rai1. Si parlava di uno scontro nel backstage del Teatro Ariston e di un faccia a faccia sui vaccini che avrebbe portato Anna Oxa a perdere le staffe contro Madame, indagata per falso green pass.

Ma è tutto falso. Se la lite non c’è la si crea: sembra proprio che sia andata così. Qualcuno si è divertito a mettere in giro voci su un litigio mai avvenuto, prontamente smentito da entrambe le parti. Nessun bicchiere d’acqua rovesciato, nessun litigio nel backstage, nessun faccia a faccia tra le due artiste.