Fa il giro del web l’ultima trovata di Fedez: farsi cacciare da un casinò a Las Vegas dopo aver sbancato a poker. Si tratta di un esperimento che il rapper ha messo in scena con l’aiuto di due complici. Fedez infatti si è recato nella sala da gioco con il giocatore di poker Dario Sammartino e il campione di memoria Andrea Muzii.

L’obiettivo? Non era quello di vincere il più possibile al tavolo verde ma quello di farsi sbattere vuoto, perfettamente riuscito. Fedez è stato cacciato dal casinò di Las Vegas dopo aver vinto a poker appena 800 dollari, un incasso piuttosto misero se si pensa al grande giro di denaro intorno al suo nome. Del resto lo scopo della visita al casinò non era vincere il più possibile e garantirsi una rendita a vita quanto piuttosto portare a termine l’esperimento e calcolare quanto tempo avrebbero impiegato nel casinò prima di cacciarli tutti.

L’esperimento è partito da una puntata del Podcast Muschio Selvaggio, che il rapper tiene con grande successo. Aveva promesso ai suoi ascoltatori che si sarebbe recato a Las Vegas in compagnia dei due complici già citati proprio per mettere alla prova lo staff del casinò e calcolare i minuti che avrebbero impiegato per metterli alla porta.

Missione compiuta, dunque: Fedez è stato cacciato dal casinò e presto racconterà tutto sui social. Bisognerà però attendere il suo ritorno in Italia. “Abbiamo vinto 800 dollari”, racconta Fedez in un video condiviso dal campione di memoria Andrea Muzii, che è apparso molto divertito e ha aggiunto: “Dà molta soddisfazione che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria”.

Fa riferimento al casinò, che evidentemente ha percepito come una minaccia alla propria sussistenza e alle proprie casse le sue grandi doti.