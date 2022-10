Il pancione di Bianca Atzei a Verissimo è il vero protagonista del salotto di Silvia Toffanin. La cantante e il compagno Stefano Corti saranno presto in 3, e negli studi Mediaset raccontano di quella intesa scoperta con un semplice sguardo fino a quella foglia di famiglia. “Deve esserci passione ed entusiasmo”, spiega Bianca Atzei per trovare le parole che descrivano il momento giusto per un figlio.

Il sesso del figlio

Dopo aver snocciolato tutti i particolari della loro vita, Stefano Corti e Bianca Atzei a Verissimo annunciano che il loro figlio sarà un maschio. Lo fanno insieme, mostrando un peluche con un fiocchetto azzurro intorno al collo. La coppia è ancora indecisa sul nome, ma è chiaro che il bambino avrà il doppio cognome Corti Atzei.

“Fosse stata femmina l’avremmo chiamata Silvia Toffanin Corti Atzei”, scherza Stefano Corti con la conduttrice. Ci sarà anche un matrimonio, ma per il momento non esiste una data. I due hanno raccontato anche della loro vacanza in Sardegna, e Corti ha riportato l’episodio in cui a Cala Gonone sono stato riconosciuti da un noleggiatore di gommoni, o di quella volta in cui Bianca ha dedicato al suo compagno una canzone al karaoke.

Una coppia felice, non senza momenti brutti. Di fronte alle difficoltà, tuttavia, Bianca e Stefano si sono riscoperti sempre più uniti e più forti, soprattutto complici e più innamorati di prima.

La gaffe con Morgan

“Morgan, quando posso passare a ritirarmi le scarpe?”, apparentemente un messaggio innocente, ma si è trattato di una gaffe. Stefano Corti racconta che Morgan è un loro amico, ma non si tratta del cantautore brianzolo. Morgan, il loro amico, avrebbe dovuto procurare un paio di scarpe a Bianca Atzei, per questo la cantante ha chiesto a Stefano di darle il numero di Morgan.

In quel periodo Bianca stava lavorando al suo disco di duetti, per questo Corti era convinto che cercasse il numero di Marco Castoldi. Così, quest’ultimo, si è visto recapitare un messaggio in cui Bianca Atzei gli chiedeva di procurargli delle scarpe.

