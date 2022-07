Bianca Atzei è incinta e lo annuncia a tutti i suoi follower su Instagram. La cantante di Veronica, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui il compagno Stefano Corti bacia il pancione, e nella slide successiva possiamo vedere l’ecografia.

Bianca Atzei incinta

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”. Queste le parole piene d’amore scritte da Bianca Atzei in un post congiunto con Stefano Corti.

Non mancano gli applausi e le felicitazioni augurate dal mondo dello spettacolo, con Nino D’Angelo in prima fila che grida: “Auguri”, seguito da Virginio Simonelli che scrive: “Finalmente lo posso urlare!”. Non manca Sandra Milo che commenta: “Sono davvero felice per voi” seguita da Leonardo Pieraccioni e Giulia Salemi.

Lo stesso Stefano Corti, inviato speciale de Le Iene, condivide la foto nelle storie e aggiunge un po’ di ironia: “Speriamo che sia mio”.

La gioia dopo il dramma dell’aborto

Per la coppia è un momento di vera gioia. In precedenza, infatti, Bianca Atzei aveva raccontato sui social il dramma dell’aborto: la cantante era stata costretta a ricorrere a un intervento chirurgico al quarto mese di gravidanza.

A seguito di uno strano malessere, Bianca Atzei aveva consultato il medico che le aveva riferito che la creatura non aveva più battito. “Mi sentivo già madre”, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere Della Sera.

Un dolore, questo, che la coppia aveva condiviso e affrontato con dignità, fino alla notizia delle ultime ore. Bianca Atzei è incinta e festeggia la buona notizia con i suoi fan, gli stessi ai quali aveva raccontato il dolore per quel triste episodio.

Per la cantante è un periodo di grandi cambiamenti, a partire dal percorso artistico. Nel secondo album Veronica, infatti, Bianca Atzei ha scelto di mettersi a nudo e raccontarsi attraverso le parole e la musica, scegliendo per il disco il suo vero nome di battesimo.

