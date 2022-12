Lorella Cuccarini le mostra un video e Angelina Mango ricorda il papà ad Amici di Maria De Filippi. La figlia dell’apprezzato cantautore italiano ha avuto accesso al programma e si è fatta immediatamente apprezzare per le sue doti vocali ed interpretative al punto da essere riconosciuta come una delle migliori allieve del talent show Mediaset 2022/2023.

Angelina Mango aveva solo 13 anni quando suo padre l’ha lasciata in seguito ad un infarto che ha scosso il mondo della musica. Ma non chiamatela figlia d’arte: Angelina sta dimostrando a tutti, puntata dopo puntata e nota su nota, di non essere solo quello ma di avere tanto da raccontare alla gente.

“Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Noi avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c’era lo dedicava totalmente a noi, a me, mio fratello e mia mamma”, con queste parole Angelina Mango ricorda il papà ad Amici dopo aver visto un video di una performance del padre che le mostra la docente di canto Lorella Cuccarini.

“Negli ultimi anni ne ho visti molti di video come questo e cerco di guardarli con il sorriso, soprattutto quelli mentre canta”, aggiunge Angelina. “Io lo guardo e cerco di prendere spunto per poi cantare, cerco di guardarlo in modo distaccato, per assimilare e cercare di dividere l’artista dai miei ricordi”, prosegue.

Il ricordo che Angelina custodisce di suo padre è pieno d’amore, quello nei confronti dei figli e della musica ma anche della musica. Mango ha dedicato tutta la sua vita ai suoi cari e alla musica.

“Lui per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. Era una persona che chiedeva scusa, che ascoltava, che dava amore alle persone e io cerco di essere così perché l’ho visto fare a lui e lo vedo fare a mia madre”, sottolinea la cantante che tuttavia ha ricordi sbiaditi riguardo al momento in cui ha deciso che avrebbe seguito le orme di papà.

“Io non ricordo quando ho iniziato a cantare. Ogni tanto ho visto i video di me a 2 anni che cantavo e rompevo le scatole perché canticchiavo tutto il giorno. È successo tutto quando ero piccola e quindi non ricordo, io non ho mai studiato, ho solo attinto da quello che loro mi hanno fatto ascoltare”, precisa. Angelina non ha mai preso lezioni di canto, questo ciò che più colpisce del suo grande talento, che ad Amici è già emerso.