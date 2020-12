Tiziano Ferro ricorda Mango sulle note della canzone Bella D’Estate, che ha proposto in una sua originale versione nell’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri.

Scritta da Giuseppe Mango e Lucio Dalla, Bella D’Estate è uno dei singolo di Mango la cui pubblicazione risale al 1987 in un 45 giri che si posizionò al quarto posto dei più venduti in Italia nel mese di agosto dello stesso anno dopo la presentazione al Festivalbar.

Bella D’Estate era il lato A del 45 giri che sul lato B vedeva la canzone Stella Del Nord, scritta da Mango con Alberto Salerno. Vive anche in un duetto realizzato da Mango nel 2008 con i Neri Per Caso ma nel 2020 è stata ricantata da alcuni stimati artisti italiani ed internazionali. Mika e Michele Bravi l’hanno proposta in duetto ma è di Tiziano Ferro la versione più apprezzata, inserita dall’artista in un intero album di cover.

Nell’anniversario della scomparsa, Tiziano Ferro ricorda Mango sui social. “Oggi te ne andavi tu, Mango. E chi ti scorderà mai? 6 anni senza te e infinito amore”, il messaggio dell’artista che condivide su Instagram il suo omaggio al collega scomparso l’8 dicembre 2014. LA MORTE DI MANGO IN DIRETTA A MATERA

È solo un addio

Credimi io non ci penso mai

Vedo che hai pianto

Tu lo sapevi ma da quando?

Bella d’estate vai

Via da me

Notte d’incanto

È bello vedere le luci laggiù

Io sono stanco

Non voglio parlare, parla tu

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la laPiccoli fuochi

Noi siamo zingari di periferia

I nostri son giochi

Che durano poco

E la notte se li porta via

Bella d’estate vai

Via da me

Forse perché ti credevo felice così

Proprio così fra le mie braccia

Forse perché ci bastava arrivare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia

Oh, la la la la la la

Oh, la la la la la la

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

Ancora qui fra le mie braccia

Per tutti e due basterebbe tornare fin qui

Come onde di notte sulla spiaggia