Per chi pratica sport in modo assiduo l’alimentazione rappresenta un fattore a cui prestare particolarmente attenzione. C’è un alimento che, secondo la nutrizionista e coach sportiva Valeria Galfano, proprio non può mancare nella dieta di chi si allena con costanza. Parliamo della Bresaola della Valtellina IGP.

Si tratta d un ingrediente molto versatile, che può essere consumato insieme a frutta, verdura e cereali. Essendo ricco di proteine, vitamine e sali minerali è particolarmente adatto a chi fa sport.

La bresaola può essere consumata dopo un allenamento, ma anche prima, grazie alla sua alta digeribilità. Anche se mangiata prima di uno sforzo fisico, come una corsa, un’uscita in bicicletta o una sessione di allenamento intenso, la bresaola non ha effetti negativi sulla prestazione.

La porzione suggerita dalla nutrizionista per chi si allena 2 o 3 volte a settimana per un’ora è di 50 grammi 1-2 volte a settimana. Gli atleti che praticano sport in modo più intenso hanno un fabbisogno proteico molto più elevato. Per loro la porzione di bresaola più raggiungere i 60-70 grammi.

La dottoressa Galfano consiglia la bresaola anche ai calciatori, che svolgono un’attività a ritmo intermittente, ovvero fanno scatti, si fermano e ripartono in modo rapido. Chi gioca a calcio ha un fabbisogno calorico elevato anche durante i giorni di riposo.