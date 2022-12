Robert De Niro sarà il protagonista e produttore esecutivo di Mr. Natural, una serie poliziesca in lavorazione per conto di Entertainment One. La notizia è stata lanciata da Variety .

Il progetto segue la storia di Louis “Mr. Natural” Baron (interpretato da De Niro), che, fresco di un periodo di 30 anni in una prigione federale, arriva a Palm Springs spinto dal sogno di ricongiungersi con la sua famiglia e ha un pericoloso piano per accaparrarsi un assaggio dei miliardi di litio del Salton Sea. Ci sarà sangue nella sabbia e ossa nel deserto. Palm Springs non sarà più la stessa.

Creato da Mitch Glazer (On the Rocks), il progetto è concepito come una serie multi-stagione, con Glazer e De Niro come produttori esecutivi insieme a Art e John Linson. eOne non ha ancora una piattaforma collegata a Mr. Natural, ma dovrebbe essere presto lanciato sul mercato.

Mr. Natural è la seconda serie tv per Robert De Niro, dopo Zero Day di Netflix. Entrambi i progetti sono ancora in fase di sviluppo. Se uno dei due dovesse ricevere il via libera, segnerebbe il primo ruolo televisivo da protagonista per l’icona del cinema.

Una delle leggende del cinema vivente, De Niro ha vinto l’Oscar come miglior attore e miglior attore non protagonista rispettivamente per Toro Scatenato e Il Padrino – Parte II. È stato candidato a sette premi Oscar nella categoria recitazione in totale, e ha avuto una nomination per il miglior film per The Irishman, che ha interpretato e prodotto.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, De Niro ha ricevuto numerose nomination agli Emmy, tra cui quella come miglior attore in un film TV o in una serie limitata per il film della HBO Wizard of Lies, in cui interpretava Bernie Madoff.

