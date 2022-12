Finale di SWAT 5 su Rai2: stasera, 16 dicembre vanno in onda gli ultimi due episodi della quinta stagione. Di seguito le anticipazioni.

Gli episodi di SWAT 5 che vedremo saranno il 5×21 e il 5×22. Nel primo, dal titolo Lo Zodiaco, Ricchi uomini d’affari cinesi cercano di riportare in patria opere d’arte perdute assoldando degli spietati killer. Viene sterminata un’intera famiglia per recuperare tre statuette facenti parte di una collezione chiamata Lo Zodiaco. Intanto, la figlia di un vecchio amico di Leroy, viene ritrovata mezza morta in casa. Si pensa che sia colpa di una nuova droga che gira nei college e che si collega nuovamente ai traffici di una “vecchia conoscenza” di Hondo.

Nel secondo episodio, che costituisce il finale di stagione intitolato Per sempre, ultimo giorno di lavoro per Chris. La SWAT deve trovare un uomo, Joseph Reid, che per vendicare l’uccisione dello zio entra in possesso di un’arma al gas nervino. Durante la missione, Chris si trova faccia a faccia con la morte e la decisione di prendere il posto di Mama Pina assume ancor più significato. Nichelle nel frattempo scopre di essere incinta e cerca il momento giusto per dirlo ad Hondo.

La sesta stagione ci sarà: la serie tv è stata rinnovata lo scorso maggio sul filo del rasoio, dato che in molti pensavano che la rete americana CBS l’avrebbe cancellata. Attualmente SWAT 6 va in onda negli Stati Uniti; in Italia arriverà probabilmente il prossimo anno.

Nel cast di SWAT, Shemar Moore è Daniel “Hondo” Harrelson; Alex Russell è James Street; Lina Esco è Christina “Chris” Alonso; Kenny Johnson è Dominique Luca; Jay Harrington è David “Deacon” Kay; David Lim è Victor Tan; Patrick St. Esprit è Robert Hicks; Amy Farrington è Piper Lynch.

L’appuntamento con SWAT 5 è su Rai2 a partire dalle 21:05.

