La nuova puntata di Viaggio nella Grande Bellezza ci porta alla scoperta della terra di Gerusalemme. Cesare Bocci si reca nel luogo più sacro al mondo: la Terra Santa, per raccontarci di panorami di incredibile bellezza come la Fortezza di Masada, il Mar Morto, il Santo Sepolcro, la Grotta di Betlemme che si intreccia a testimonianze significative e di grande valore.

Viaggio nella Grande Bellezza torna in onda su Canale5 con una puntata speciale, a ridosso delle feste natalizie: l’appuntamento è per domenica 18 dicembre in prima serata.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Bocci ha raccontato questo suo nuovo viaggio e la grande emozione che ha provato nel varcare questo luogo sacro: “A Gerusalemme la ricchezza e il contrasto di fedi e culture è così forte che ti lascia frastornato. Soprattutto se, come me, si visita per la prima volta. E’ stata fortissima l’emozione di entrare nel Santo Sepolcro”.

A Sorrisi, l’attore e conduttore racconta anche del sopralluogo fatto a Qumran, fuori Gerusalemme, un posto in cui sono state rinvenute alcune anfore contenenti frammenti di un testo dell’Antico Testamento. L’esplorazione lo ha poi condotto e a Masada, l’altopiano dove gli ebrei, pur di non arrendersi ai Romani, preferirono uccidersi a vicenda.

La puntata di Viaggio nella Grande Bellezza si fermerà anche a Betlemme, nella grotta della Natività, il simbolo stesso del Natale.

Per lo speciale di Canale5, Bocci ha intervistato alcune personalità di Gerusalemme, come spiega al settimanale, tra cui Adeeb Al-Hussein: “Mi ha colpito il dialogo con lui, che è il custode delle chiavi del Santo Sepolcro. Ha detto che non le perderà mai perché sarebbe come perdere la sua anima”.

Viaggio nella Grande Bellezza: La Terra di Gerusalemme va in onda domenica 18 dicembre, in prima serata su Canale5. Di seguito il promo televisivo:

