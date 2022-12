Il Samsung Galaxy S23 non è molto distante da noi: le prime certificazioni del dispositivo ci indicano che il lancio, come già preventivato, si concretizzerà di certo ad inizio 2023, magari i primi di febbraio. In vista di questa possibile e repentina tempistica, un informatore del calibro di Ice Universe ha già comunicato il motivo per il quale lui non comprerà mai proprio un esemplare della prossima generazione di top di gamma. La sua analisi va senz’altro esaminata per l’autorevolezza del tipster, per quanto presa con le pinze.

L’informatore, in un tweet condiviso solo qualche ora fa, ha fatto notare un elemento di non poco conto riferito all’attuale Samsung Galaxy S22. Una volta aperto un esemplare della gamma ammiraglia di questo anno, viene fuori che il produttore non ha impiegato un dissipatore di calore VC per il modello specifico. La scelta discutibile, sempre secondo Ice Universe, dovrebbe essere mantenuta anche per i prossimi Samsung Galaxy S23. La soluzione anacronistica, ancora sulla base di quanto dichiarato, dipenderebbe dalla volontà di contenere i costi di produzione.

Quanto appena riferito suona un po’ come una sorta di accusa nei confronti di Samsung. L’idea che il produttore non investa abbastanza in componenti hardware di rilievo per un top di gamma del 2023 mette di certo in cattiva luce il brand sud-coreano. Anche perché, proprio gli specifici dissipatori di calore, sono in uso su esemplari della concorrenza e questi ultimi, sempre secondo il tipster evidentemente, davvero riducono al minimo il rischio di episodi di surriscaldamento per i device.

Quella appena fatta oggi da Ice Universe è di certo una cattiva pubblicità nei confronti dei prossimi Samsung Galaxy S23. C’è senz’altro da capire se davvero verrà effettuata una scelta di questo tipo in nome del risparmio e solo dopo potranno essere fatte delle vere valutazioni in merito.

