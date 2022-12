Il ritorno di Coez al Rock IN Roma è ufficiale: Silvano Albanese, questo il nome di battesimo del cantautore di Nocera Inferiore, salirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle dopo l’esperienza From The Rooftop 2.

Coez al Rock In Roma nel 2023

La data in cui ritroveremo Coez al Rock in Roma 2023 sarà il 9 luglio 2023 presso l’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di giovedì 15 dicembre sulla piattaforma Vivo Concerti, mentre su tutte gli altri circuiti l’acquisto sarà possibile a partire dalle ore 11 di martedì 20 dicembre.

“Devo farmi perdonare per aver saltato la scorsa estate”, scrive Coez sui social. “Direi che è il caso di rimediare”, conclude. Recentemente il cantautore ha festeggiato il primo anno dalla pubblicazione di Volare (2021), l’ultimo album in studio in cui ha ripreso alcune sonorità tipiche dei suoi sordi con il solito occhio attento al contemporaneo.

Per questo Coez è un rapper altamente apprezzato: al flow inconfondibile unisce le doti del cantautorato, oltre a una straordinaria capacità di scrittura con cui trasforma ogni brano in una poesia sincera.

Il 2022 di Coez

Il 2022 è stato soprattutto l’anno del ritorno sul palco di Coez. Dopo la pubblicazione di Volare nel 2021, tuttavia, la sua esperienza discografica non si è fermata.

Oltre ai singoli estratti da Volare, Silvano Albanese ha lanciato novità come Essere Liberi e From The Rooftop 2, l’intenso appuntamento con la musica del cantautore suonata in cima ad un edificio con arrangiamento acustico, release con la quale ha bissato l’intuizione i From The Rooftop (2016), uno degli EP più apprezzati della scena contemporanea.

Con Coez al Rock In Roma si arricchisce il cartellone dell’attesissima venue romana: il 20 luglio sarà la volta di Bresh, seguito da Mezzosangue il 6 luglio; il 13 luglio toccherà a Salmo e il 16 luglio saliranno sul palco gli Arctic Monkeys.