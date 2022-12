Nelle più belle canzoni degli Articolo 31 c’è tutta quella fase di passaggio del rap dall’underground al mainstream, senza mai snaturare il sottobosco che ancora oggi regna sovrano come palestra per chi ha scelto le barre e il beat per esprimere la sua arte. Erano gli anni ’90, e J-Ax e DJ Jad conquistarono la scena con brani dalle rime memorabili, subendo il fascino della scena d’oltreoceano e impreziosendo lo stile con campionamenti degli evergreen della musica italiana.

Ohi Maria (1994)

Un brano coraggioso e ironico: J-Ax canta il suo amore per Maria, un chiaro riferimento alla marijuana in cui gli Articolo 31 hanno espresso chiaramente il supporto alla campagna antiproibizionista di Marco Pannella: “Le vacanze le farò in Giamaica, dalla mia Maria bella, aspetto, intanto voto Pannella e canto“.

Tranqi Funky (1996)

Gli Articolo 31 e la Spaghetti Funk in uno dei momenti più alti: Tranqi Funky è un brano ballabile che segna per sempre la storia di J-Ax e DJ Jad, con un groove scelto dal duo per omaggiare la musica e raccontare la loro passione, il tutto per portare sul palco un brano energico e votato al divertimento.

Vai Bello Audio CD – Audiobook

Domani Smetto (2002)

Con Domani Smetto gli articolo 31 prendono una virata verso uno stile più vicino al pop punk, ma con la stessa attitudine di sempre: un dito puntato contro le convenzioni.

L’Italiano Medio (2004)

L’Italiano Medio non può mancare tra le più belle canzoni degli Articolo 31, che come suggerisce il titolo è un continuo dissacrare i personaggi più influenti dell’attualità italiana, con tanto di nomi e cognomi.

Continua a leggere su optimagazine.com