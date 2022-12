Nel testo di Occhi Grandi Grandi di Francesca Michielin una storia d’amore timorosa, che si fa spazio con qualche esitazione. Il nuovo singolo della cantante – anche conduttrice di X Factor sul finire del 2022 – è disponibile in radio da settembre e fa seguito al precedente brano, Bonsoir.

Occhi Grandi Grandi è stato rilasciato il 9 settembre ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio; è una canzone d’amore dall’attitudine rock, che inizia con un tipico riff dal sapore nu metal, contaminato da elementi elettronici.

La Michielin è qui coautrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e coproduttrice del brano con Zef e E.D.D.

Nel testo di Occhi Grandi Grandi di Francesca Michielin c’è un amore che fa fatica a nascere. La cantante dà voce ai timori tipici di una relazione che non è ancora sbocciata e parla di paracadute, di misteri da scoprire, come quello che riguarda il nome del suo amato.

Una figura misteriosa è quella che Francesca racconta: dagli occhiali da sole che coprono i suoi occhi a quello sguardo fisso sullo tesso libro. La stessa strada tutti i venerdì, quella che percorre anche la protagonista della canzone, e il sospetto di aver attirato la sua attenzione in un “Lo so che mi guardavi anche tu”.

Ma tutto tace, ancora. Il timore è troppo e questo amore stenta a nascere. “Vorrei parlarti ma si spezza la voce a un passo da te, vorrei saltare ma mi spezzi la voce e non so perché”, si ascolta dalla voce della Michielin che canta di quegli occhi grandi grandi come il mare allontanati dalla paura di sentirsi incapaci di comunicare, trattenuti, nonostante la voglia di sentire il cuore volare in alto.

Parlami di te, non ti conosco

In metropolitana siedi all’ultimo posto

Sì, sono un disastro

Sulle prime impressioni a volte casco

Ma poi sorrido

Scusa, mi presento, ti ho già visto

Fai la stessa strada mia di venerdì sul presto

La mattina presto

Con lo stesso libro in mano

Sempre con gli occhiali da sole

Con quell’aria di mistero

Io non so nemmeno il tuo nome

E quanto siamo strani

Lo so che mi guardavi

Anche tu, ma non mi hai detto mai

Come ti chiami

Paracadute

Vorrei parlarti ma si spezza la voce a un passo da te

Senza paracadute

Vorrei saltare ma mi spezzi la voce e non so perché

Sembra di precipitare

Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare

Vieni qui e abbracciami

Guarda, questa notte sembra inchiostro

Mi accompagni verso casa, fermati, c’è il rosso

Sì, sono un disastro

Sbaglio sempre le parole

Sbaglio e poi mi mangio le mani

Io non lo capisco l’amore

Ma vorrei rivederti domaniE quanto siamo strani

Lo so che mi guardavi

Anche tu, ma non mi hai detto mai

Come ti chiami

Paracadute

Vorrei parlarti ma si spezza la voce a un passo da te

Senza paracadute

Vorrei saltare ma mi spezzi la voce e non so perché

Sembra di precipitare

Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare

Vieni qui e abbracciami

Paracadute

Vorrei parlarti ma si spezza la voce a un passo da te

Senza paracadute

Vorrei saltare ma mi spezzi la voce e non so perché

Sembra di precipitare

Sembra di precipitare

Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare

Vieni qui e abbracciami