Due giorni fa, il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 ai propri smartphone: i Samsung Galaxy A90, Note 20, S20 e Z Fold 4 hanno ricevuto la nuova patch di sicurezza. Ora è il momento dei telefoni pieghevoli di terza generazione, i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Flip 3 viene fornito con la versione firmware F711BXXS3DVKB, mentre il Galaxy Z Fold 3 riceve l’aggiornamento con la versione firmware F926BXXS2DVKB. La nuova patch di sicurezza è attualmente in fase di lancio in Europa e prevediamo che venga distribuita in altre Regioni del mondo nei prossimi giorni.

Se avete un Samsung Galaxy Z Flip 3 o Z Fold 3 in Europa, ora potete installare la nuova patch di sicurezza sul vostro telefono. Per farlo, dovrete seguire il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il produttore asiatico ha recentemente rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade state attenti alla percentuale di carica residua della batteria, che non dovrà essere inferiore al 50% per poter procedere senza intoppi. Un’altra cosa intelligente sarebbe effettuare un backup dei dati, da ripristinare se la situazione dovesse richiederlo. I dispositivi hanno debuttato lo scorso anno con Android 12 a bordo e riceveranno altri due aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro, oltre al fatto che rientrano nel bollettino mensile di aggiornamento sulla sicurezza dell’OEM asiatico. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com